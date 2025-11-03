Συνεχίζεται η μεταναστευτική πίεση σε Κρήτη και Γαύδο, με τις τελευταίες ημέρες να έχουν καταγραφεί πάνω από 350 αφίξεις. Την ίδια στιγμή φέτος ο Οκτώβριος αναδεικνύεται ο πιο θανατηφόρος μήνας για τα περάσματα του Αιγαίου.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Λιμενική Αρχή των Χανίων, όταν ενημερώθηκε από ένα πλοίο της δύναμης της FRONTEX για τον εντοπισμό και τη διάσωση 34 αλλοδαπών επιβαινόντων – 32 άντρες και 2 γυναίκες – σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή μόλις 0,7 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί, με τη συνδρομή ενός ναυαγοσωστικού σκάφους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Καραβέ της Γαύδου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου.

Κι αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό στο οποίο οι Αρχές έσπευσαν να συνδράμουν. Τα τελευταία 24ωρα, και ιδιαίτερα τις ημέρες που είχαν σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες, τα κυκλώματα των διακινητών… σπρώχνουν τις βάρκες με τους υπηκόους τρίτων χωρών από τις αφρικανικές ακτές προς την Κρήτη και τη Γαύδο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μέχρι στιγμής φέτος 37 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον εννέα αγνοούνται σε 24 ξεχωριστά περιστατικά στο Αιγαίο. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους θανάτους σημειώθηκαν μέσα στον Οκτώβριο. Είναι ενδεικτικό πως τον τρέχοντα μήνα, σε επτά διαφορετικά περιστατικά στο Αιγαίο, έχουν χάσει τη ζωή τους 15 άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα κοντά στη Λέσβο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Χίο και το Φαρμακονήσι.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, στις 27 Οκτωβρίου, τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν και 31 διασώθηκαν έπειτα από ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου. Η τελευταία αυτή τραγωδία σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τη δέκατη επέτειο ενός από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια στο Αιγαίο. Στις 28 Οκτωβρίου 2015 ένα ξύλινο σκάφος που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους ανατράπηκε βόρεια της Λέσβου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 70 άνθρωποι να χάσουν της ζωή τους, ανάμεσά τους και 20 παιδιά. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 10 χρόνια μετά το ναυάγιο του Οκτωβρίου του 2015, το γεγονός ότι τέτοιες τραγωδίες συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για συντονισμένη δράση, προκειμένου να σταματήσουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.

Νέα εγκύκλιος

Την ίδια ώρα, με νέα εγκύκλιο το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακαλεί το άσυλο σε δικαιούχους οι οποίοι ταξιδεύουν στη χώρα καταγωγής τους. Σύμφωνα με το σκεπτικό της εγκυκλίου, που βγήκε πριν από λίγες ημέρες, στην περίπτωση που ένας πρόσφυγας επιστρέψει ή επικοινωνεί επίσημα με τις Αρχές της χώρας του θεωρείται ότι παύει να χρειάζεται διεθνή προστασία. Μάλιστα, στο επίκεντρο της εγκυκλίου, κατόπιν εντολής του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, βρίσκεται η διαπίστωση πως εφόσον κάποιος που έχει λάβει άσυλο στην Ελλάδα ταξιδέψει εκ νέου στο κράτος από το οποίο υποστήριξε ότι διέφυγε λόγω δίωξης, ή προχωρήσει σε ενέργειες όπως η έκδοση ή ανανέωση εθνικού διαβατηρίου, αυτό αποτελεί τεκμήριο ότι πλέον δεν κινδυνεύει και ότι έχει «εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας ιθαγένειάς του». Με τη νέα εγκύκλιο το υπουργείο στέλνει σαφές μήνυμα ότι η διεθνής προστασία προορίζεται αποκλειστικά για όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη και ότι η κατάχρηση του καθεστώτος ασύλου θα αντιμετωπίζεται θεσμικά και άμεσα.