Σοκ προκαλεί η νέα τραγωδία με ναυάγιο με τέσσερις νεκρούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (27/10) στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κατσίνια στη Λέσβο, όταν βάρκα που μετέφερε μετανάστες ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης για παροχή συνδρομής σε λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κατσίνια. Στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, καθώς και ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης, τα οποία εντόπισαν και διέσωσαν επτά αλλοδαπούς, ενώ ανέσυραν και τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, όλοι άνδρες. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου δύο εκ των διασωθέντων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ οι υπόλοιποι πέντε οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ.

Οι τέσσερεις σοροί παραδόθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία βορείου Αιγαίου προς διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Οι έρευνες συνεχίστηκαν από το περιπολικό πλοίο, το Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης, ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX, καθώς και από ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Τις μεσημβρινές ώρες εντοπίστηκαν κατόπιν χερσαίων ερευνών από την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, επιπλέον 24 αλλοδαποί στην ορεινή περιοχή Όρος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Περισυνελέγησαν 32 μετανάστες στην Παναγιά Οινουσσών

Τις πρωινές ώρες σήμερα εξάλλου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Οινουσσών για την ύπαρξη αλλοδαπών στη νήσο Παναγιά Οινουσσών. Αμέσως στο σημείο μετέβη ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, το οποίο περισυνέλεξε 32 αλλοδαπούς (10 άντρες, 7 γυναίκες, 15 ανήλικους) και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί παραδόθηκαν στο ΚΕΔΝ της Χίου για καταγραφή και ταυτοποίηση. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Οινουσσών.