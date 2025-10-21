Νέο περιστατικό με παράνομες μεταναστευτικές ροές σημειώθηκε στα νότια του Ηρακλείου νωρίτερα το πρωί της Τρίτης 21/10.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί 28 άτομα. Στο σύνολό τους πρόκειται για άντρες, οι οποίοι φέρεται να δήλωσαν υπηκοότητα Σουδάν. Μέσα στην ημέρα, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων Αρχών, ενώ θα πραγματοποιηθούν όλες οι σχετικές νομικές διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.