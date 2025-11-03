Γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας, από την General Motors και τη Stellantis μέχρι τη Volkswagen, πραγματοποιούν κούρσα ώστε να αναπτύξουν οχήματα που θα κινούνται αυτόνομα, καθώς επιδιώκουν να ανταγωνιστούν την Tesla και άλλους νέους παίκτες στο παιχνίδι. Αφού εγκατέλειψε τα σχέδια για την ανάπτυξη ρομποτικών ταξί πέρυσι, η General Motors δήλωσε πρόσφατα ότι θα παρουσιάσει ημιαυτόνομο σύστημα οδήγησης στα οχήματά της από το 2028. Εν τω μεταξύ ανταγωνιστές όπως η Volkswagen και η Stellantis συνεργάζονται με την Uber για να αναβαθμίσουν τον στόλο των αυτόνομων οχημάτων της. Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων δυσκολεύονται εδώ και καιρό να συμβαδίσουν με τον ρυθμό των εξελίξεων στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης που έχουν κάνει εταιρείες όπως η Waymo και η Baidu στις ΗΠΑ και την Κίνα. Για να καλύψουν το κενό, ορισμένες εταιρείες έχουν συνεργαστεί με τον όμιλο μεταφορών Uber, ενώ άλλες έχουν αποκτήσει ταλέντα από την Apple και τους τεχνολογικούς ανταγωνιστές τους, καθώς αναζητούν νέες πηγές εσόδων, σημειώνουν οι «Financial Times». Το έργο της GM διευθύνεται από τον νέο επικεφαλής προϊόντων και πρωτοπόρο στην τεχνολογία αυτόματων οχημάτων Στέρλινγκ Αντερσον, ο οποίος εντάχθηκε στην GM τον Ιούνιο μετά τη συνίδρυση της νεοσύστατης εταιρείας αυτόματων οχημάτων Aurora. Πριν από αυτό, ηγήθηκε των προσπαθειών Autopilot της Tesla.

Αυστηρή προειδοποίηση από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει για άλλη μια φορά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σχετικά με τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και δη στον κλάδο του αλουμινίου. Οπως επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας, στην Ευρώπη έχουν απομείνει πολύ λίγες μονάδες παραγωγής αλουμινίου και προειδοποιεί για το μέλλον του κλάδου.

Αλλαγή ονομάτων στο IRIS

Μπέρδεμα έχει προκληθεί στην αγορά με τις υπηρεσίες του IRIS, εξού και η, μάλλον αναμενόμενη, παράταση που δόθηκε έως τα τέλη Νοεμβρίου στην υποχρεωτική χρήση του IRIS Commerce από όλες τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Χαρακτηριστικό το ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε στα μέλη της προ ημερών η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με το οποίο καλούσε τις επιχειρήσεις να εγγραφούν στο IRIS P2B για ελεύθερους επαγγελματίες, αντί για το IRIS Commerce που προβλέπεται για τις επιχειρήσεις. Επειτα από αυτό το μπέρδεμα, η ΔΙΑΣ αποφάσισε το… rebranding της υπηρεσίας για ελεύθερους επαγγελματίες, μετονομάζοντάς το από IRIS Ρ2Β σε IRIS Ρ2Pro (από το «professional», δηλαδή επαγγελματίας). Το επόμενο διάστημα, η ΔΙΑΣ θα προχωρήσει σε ενημερωτικές συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και συλλόγους με στόχο να μη χρειαστεί νέα παράταση και να είναι όλα έτοιμα για τη χρήση του IRIS σε όλα τα καταστήματα.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τις θέσεις της Ελλάδας συζήτησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τον επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τον προϋπολογισμό Πιοτρ Σεράφιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν βρέθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα, η καινοτομία και η ενέργεια, αλλά και η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν με ευελιξία τους διαθέσιμους πόρους, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κούρεμα προστίμων και φόρων

Εξτρα φόρους και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ γλιτώνουν σχεδόν 3 στους 10 φορολογούμενους οι οποίοι αναζητώντας το δίκιο τους προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι δικαιώνονται καθώς η ΔΕΔ μετά την εξέταση των προσφυγών τους προχωρά στην ακύρωση των προστίμων, προσαυξήσεων και έξτρα φόρων που είχε επιβάλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις. Οσοι δεν βρίσκουν το δίκιο τους στη ΔΕΔ, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στα δικαστήρια όπου σύμφωνα με τα στοιχεία προσφεύγουν πάνω από τους μισούς φορολογούμενους που χάνουν τις υποθέσεις στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί η ΔΕΔ έως και τον Αύγουστο του 2025 έχουν υποβληθεί συνολικά 100.444 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 95.205. Από αυτές, σε 23.723 περιπτώσεις, η ΔΕΔ ακύρωσε τις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους, διαγράφοντας φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα στα δικαστήρια έχουν καταλήξει 37.322 υποθέσεις φορολογικών διαφορών, ενώ εκκρεμούν για έλεγχο 5.239 υποθέσεις.

Εποπτεία σε αγορές και χρηματιστήρια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει σχέδια για την επέκταση της κεντρικής εποπτείας σε βασικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων, των χρηματιστηρίων κρυπτονομισμάτων και των οίκων εκκαθάρισης, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός σε έναν από τους βασικούς τομείς της ενιαίας αγοράς, αναφέρουν πληροφορίες των «Financial Times».

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να επεκταθούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο αντί να σχεδιάζουν να περάσουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Το ισχύον τοπίο, με δεκάδες εθνικές και περιφερειακές εποπτικές Αρχές και εκατοντάδες ιδρύματα συναλλαγών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, αυξάνει το κόστος για τις διασυνοριακές συναλλαγές, κάτι που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επέκταση νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αναφέρεται.