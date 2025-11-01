Εκείνο το βράδυ Παρασκευής της 5ης Σεπτεμβρίου στο Ραμπάτ, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έστησαν ένα μικρό αυτοσχέδιο πάρτι στις κερκίδες. Μια ποδοσφαιρική γιορτή με αφορμή την πρόκριση του Μαρόκο σε ένα ακόμη Μουντιάλ. Εφτασε ως τους ημιτελικούς το 2022 η παρέα του Χακίμι. Και μέχρι να έρθει η ώρα για το… american dream, προηγείται η διοργάνωση (και η κατάκτηση;) του Africa Cup of Nations (21/12-18/1) που ήδη αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο.

Αποδείχθηκε όμως ότι και η πρόκληση της «πρώτης ομάδας που εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την αφρικανική ζώνη» μια χαρά έφτασε για να ανάψει τη σπίθα στο Complexe Sportif Moulay Abdallah. Τα υπόλοιπα; Τα έφερε στο χορτάρι, το δημιούργημα του Ουαλίντ Ρεγκραγκί. Και η συνεργασία του «10» με το «9» τους. Εβαλε το 1-0 και το 2-0 ο Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Εκανε το 3-0 ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Εγραψε το κοντέρ 5-0 τελικά κόντρα στον Νίγηρα που βρέθηκε σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Τρεις μέρες μετά, Ελ Κααμπί και Σαϊμπάρι εμφανίστηκαν παρέα από τον πάγκο για τη 2-0 νίκη στη Ζάμπια. Και έπειτα χωρίστηκαν. Για να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Και για να μπουν σε τροχιά Champions League.

Την ίδια που το βράδυ της Τρίτης (4/11. 22:00) ενώνει τους δρόμους στο γήπεδο «Καραϊσκάκης». Ο απόλυτος σταρ και αρχισκόρερ του Ολυμπιακού κόντρα σε αυτόν τον απίθανο τύπο, τον φίλο του που υπέγραψε φαρδιά πλατιά τα εννέα γκολ και τις δύο νίκες της Αϊντχόφεν Τρίτη-Κυριακή κόντρα σε Νάπολι και Φέγενορντ.

Είχε πέρσι 15 γκολ και 14 ασίστ σε 44 συμμετοχές ο γεννημένος στην Τεράσα της Ισπανίας play maker. Τον βρήκε η δεύτερη ομάδα της Αϊντχόφεν στους μικρούς της Γκενκ στα 18 του και τον απέκτησε δίχως να ξοδέψει ευρώ. Του έδωσε τον χώρο, τον χρόνο και τις ευκαιρίες για να εξελιχθεί σήμερα σε έναν ποδοσφαιριστή που η χρηματιστηριακή του αξία ξεπερνά τα 40 εκατ ευρώ. Τον ίδιο που προσπαθούσε για εβδομάδες το περασμένο καλοκαίρι, να κάνει δικό της η Μίλαν. Ηταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο εκτός έδρας 1-1 με τη Λεβερκούζεν. Και έβαλε και τρία γκολ πέρσι οδηγώντας την PSV ως τους «16» της διοργάνωσης. Καταπληκτικός. «Και τρομερό παιδί. Κοινωνικός, χαμογελαστός. Μια προσωπικότητα που χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί της» προσθέτει ο προπονητής του Πέτερ Μποζ.

Θα χαρεί να τον δει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Θα χαρεί φυσικά και ο Ισμαήλ. Η χαρά τους όμως θα φτάνει μέχρι τη… φυσούνα. Την Τρίτη η Ολυμπιακός-PSV παρτίδα τουλάχιστον για τους Ερυθρόλευκους μοιάζει με το παιχνίδι της χρονιάς. Διότι είτε η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει μια νίκη που θα της ανοίξει ένα δύσκολο, αλλά υπαρκτό μονοπάτι πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Είτε οι πιθανότητες στα μισά του δρόμου θα μειωθούν κατά πολύ. Παίχτηκε στους 11 βαθμούς η πρόκριση πέρσι. Ο Ολυμπιακός έχει 1 από το 0-0 της πρεμιέρας με την Πάφο. Βγαίνοντας από το τούνελ των διαδοχικών εκτός έδρας Αρσεναλ-Μπαρτσελόνα λοιπόν ψάχνει την πρώτη του νίκη για να μπορεί να τα βάλει σε μια σειρά: Αν έχει 4 βαθμούς και πρόγραμμα με Ρεάλ Μαδρίτης (26/11 εντός), Καϊράτ (9/12 εκτός), Λεβερκούζεν (20/1 εντός) και Αγιαξ (28/1 εκτός) προφανώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Αν όχι. Το πράγμα μπλέκει. Το καλό είναι πως οι νταμπλούχοι, έστω χωρίς τον άδικα τιμωρημένο Σαντιάγκο Εσε, δείχνουν έτοιμοι για εκείνη τη μία νίκη που θα αλλάξει το σενάριο.

Αν θα τα καταφέρει η παρέα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί; Ραντεβού στη σκηνή του Φαλήρου και στο 17ο σερί sold out. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός του Λονδίνου και της Βαρκελώνης επιβεβαίωσε πως μπορεί να παίξει κόντρα σε όλους. Με τις δικές του ιδέες. Και αυτό από μόνο του σε επίπεδο Champions League είναι σπουδαίο. Για να προχωρήσει όμως στο… παρασύνθημα, ήρθε η ώρα να κάνει και μια άλλη δήλωση. Εκείνη που μεταφράζεται σε βαθμούς νίκης…