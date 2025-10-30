Η προηγούμενη φορά του με τα αντίπαλα δίχτυα; Ακριβώς στο τελευταίο πλάνο της προηγούμενης σεζόν: 17 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ. Το κερασάκι στην τούρτα του τελικού Κυπέλλου, ίσα για να υπενθυμίσει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει μόνον έναν license to kill (με άδεια να «σκοτώνει» τις αντίπαλες άμυνες) σέντερ φορ – τον σεσημασμένο Αγιούμπ Ελ Κααμπί – στο ρόστερ του. Πως εκεί συγκατοικούν μάλλον τα δύο καλύτερα «9άρια» που συναντούσες εκείνες τις ημέρες στα μέρη μας.

Και η επόμενη; Μετρημένα 167 απογεύματα μετά. Χθες. Ξανά για το Κύπελλο. Με τον Βόλο να πληρώνει 5-0 τοις… μετρητοίς, τη χαοτική διαφορά του από το rotation Ολυμπιακού. Εβαλε δύο γκολ σε ένα λεπτό ο – περί ου ο λόγος – Ρομάν Γιάρεμτσουκ (43΄, 44΄) ανοίγοντας τον φετινό του λογαριασμό με καθυστέρηση. Το δεύτερο χάρμα ιδέσθαι (με βολέ από τα 20 μέτρα). Εβαλε άλλα τόσα ο Ζουλιάν Μπιανκόν (5΄, 45΄+2). Σκόραρε από τη βούλα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι (67΄) στην «ένα πεντάσφαιρο για τον πεντάστερο» παράσταση του Φαλήρου. Πολλοί όμως έκαναν σίγουρα την ίδια σκέψη για το «θωρηκτό» από την Ουκρανία και όχι μόνο. Πως από την προηγούμενη ως την επόμενη φορά με γκολ του 30χρονου, ο Μεντιλίμπαρ έχει πλέον φουλ του «9» από χέρι. Με Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αλλά φυσικά και με Μεντί Ταρέμι: Τον Ιρανό που το δικό του… σόλο το έκανε την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ. Τρίλιζα…

Η ατάκα του Μέντι

«Είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και το πιο σημαντικό δεν είναι τα γκολ που βάζουν, αλλά ότι συνεργάζονται και είναι εντάξει μέσα στο παιχνίδι μεταξύ τους» έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο σοφός Μέντι, αλλάζοντας την κουβέντα. Δεν είναι η σωστή ερώτηση ποιον θα (πρωτο)διαλέξει, αλλά αν μπορεί να τους συγχρονίσει. Να εκμεταλλευτεί αυτό το προνόμιο που σπάνια συναντάς σε ρόστερ έξω από την Big 5 των κορυφαίων πρωταθλημάτων. Τρεις τέτοιους σέντερ φορ, πόσες ομάδες έχουν στην Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία; Χθες ο Ελ Κααμπί ήταν εκτός αποστολής (όπως οι Τσικίνιο, Ποντένσε, Τζολάκης, Ντάνι Γκαρθία, Ρέτσος). Ο Ταρέμι στον πάγκο και έμεινε εκεί (όπως οι Κοστίνια, Πιρόλα, Εσε). Από την 11άδα της Κυριακής έπαιξαν μόνο για 20 λεπτά οι Μπρούνο, Καμπελά. Ολοι τους ήδη σκέφτονται το δίπολο, Σάββατο (Αρης) – Τρίτη (Αϊντχόφεν).

Ασταμάτητος

Το ίδιο όμως σκέφτεται πλέον και ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα (δύο ασίστ). Ο Ροντινέι που με τη σειρά του ήρθε από τον πάγκο. Ο Ορτέγκα και ο Ζέλσον Μαρτίνς που ετοιμάζονται να σβήσουν το όνομά τους από το ιατρικό δελτίο. Ο Ολυμπιακός γεμίζει από επιλογές. Και το ρόστερ του μοιάζει ικανό να προσφέρει κάθε λύση. Μια ποδοσφαιρική μηχανή, που μένει να… κουρδίσει. Χθες το 4-0 έγινε από ημίχρονο με τις ντοπιέτες Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν. Και έγινε ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Γιαζίτσι (20΄) διότι δεν υπήρχε VAR. Ισοπέδωση, με θύμα το rotation του Βόλου που έδειξε να υποφέρει. «Το πιο σημαντικό είναι να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι δυνατόν να τρως τρία γκολ σε τέσσερα λεπτά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε ανά ματς» έλεγε στο φινάλε ο Χουάν Φεράντο. Η περίπτωση της ομάδας του όμως μοιάζει με «ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα». Γιατί αν ο Ολυμπιακός συνέχιζε ποιος ξέρει πού θα έφτανε το σκορ. Είχαν δύο ευκαιρίες οι φιλοξενούμενοι να μειώσουν σε 4-1 με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με τον Μακνί, αλλά ο Πασχαλάκης έδειξε τα αντανακλαστικά του. Τελικά έγινε 5-0 από το αψυχολόγητο πέναλτι του Αντεμπάγιο στον Πνευμονίδη.

«Θα δείτε σε έναν μήνα»

Πίσω στον Ουκρανό όμως: «Πιστεύω ότι τα άξιζα αυτά τα γκολ. Τα δικαιούμαι γιατί ήμουν τόσο καιρό εκτός. Ηταν μία σκληρή πραγματικότητα. Οταν δουλεύεις πολύ τότε ανταμείβεσαι. Το σώμα μου δεν είναι το ίδιο ακόμα αλλά ξέρω πως η ομάδα και ο κόσμος περιμένει από εμένα τέτοια γκολ. Επειτα από έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε» υποσχέθηκε ο Γιάρεμτσουκ πριν σβήσουν τα μεγάλα φώτα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και η δήλωσή του μοιάζει με πρόκληση προς τον ίδιο του τον εαυτό. Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα τραυματίας ο διεθνής στράικερ. Από τις αρχές Αυγούστου πριν από τα μεγάλα φιλικά της Ιταλίας με Νάπολι και Ιντερ. Δούλεψε πολύ για να επιστρέψει. Χρειάζεται όμως ρυθμό. Και χθες το Κύπελλο ήταν μια ευκαιρία για να παίξει μια ώρα (59΄). Λογικά στο 100% θα είναι μετά την επόμενη εθνική διακοπή. Το να μπορεί να έρθει από τον πάγκο όμως για 15-20 λεπτά απέδειξε πως είναι ήδη σε θέση να το (ξανα)κάνει. Μαζί του χθες στο αρχικό σχήμα ήταν δύο στόπερ (Καλογερόπουλος, Βέζο) σε ρόλο μπακ βάζοντας ανάμεσα δυο άλλους στόπερ (Μπιανκόν – Μάνσα). Το τρίγωνο Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο στη μεσαία γραμμή. Ο Στρεφέτσα και ο Γιαζίτσι σαν wingers. Αραγε αυτή η ομάδα με αυτούς τους 11 σε ποια θέση θα τερμάτιζε στη Super League;

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (71′ Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Βέζο (71′ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71′ Καμπελά), Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ (59′ Πνευμονίδης).

Βόλος (Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας (56′ Τασιούρας), Τριανταφύλλου, Κάργας (46′ Λαγωνίδης), Σινανάι, Γρόσδης, Μπουζούκης, Ασεχνούν (75′ Προύντζος), Ζαρζάνα, Πίντσι Κουιντέλα, Μακνί (71′ Λεγκίσι).

Διαιτητής: Ζαμπαλάς