Στη φετινή στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων. Παρουσιάστηκαν, δηλαδή, μη επανδρωμένα αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti-drones καθώς και όπλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας. Το μήνυμα που θέλησαν να στείλουν με αυτά οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πως βρίσκονται εντός του μέλλοντος και πλέον η εμπειρία τους συνδυάζεται με τεχνολογία αιχμής προκειμένου να ενισχυθεί η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας. Η Ελλάδα καινοτομεί και ακολουθεί κατά γράμμα τη συμβουλή του ρητού που λέει «αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο». Τα νέα της οπλικά συστήματα απέδειξαν χθες στο κοινό πως δεν σταματά να προετοιμάζεται για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στον ολοένα και πιο ασταθή κόσμο. Επενδύει στο μέλλον των αμυντικών τεχνολογιών, εισέρχεται εξοπλισμένη στην ψηφιακή εποχή και εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Δίνοντας έμφαση στην εγχώρια παραγωγή όπλων αυξάνει την επιχειρησιακή της αυτονομία αλλά και κατοχυρώνει μια σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία διαμορφώνει αυτή την περίοδο το αμυντικό της δόγμα. Οι δυναμικές αλλαγές που συντελούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο εκσυγχρονισμός τους, είναι αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής. Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο επειδή θέλουμε ειρήνη.