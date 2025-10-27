Κλίμα αισιοδοξίας δείχνει να επικρατεί εν όψει της συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, η οποία, εκτός μεγάλου απροόπτου της τελευταίας στιγμής, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στη Νότιο Κορέα. Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από τις δηλώσεις που έκαναν τόσο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και κορυφαίοι αξιωματούχοι του όσο και οι εκπρόσωποι της Κίνας – αν και πολλοί αναλυτές εμφανίζονται ιδιαιτέρως συγκρατημένοι, δεδομένης και της «προϊστορίας» που έχουν στο συγκεκριμένο μέτωπο οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

«Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μετά τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων – τον πέμπτο δια ζώσης από τον περασμένο Μάιο – που είχε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Κίνας, Χε Λιφένγκ, παρουσία των υπευθύνων των δύο χωρών για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ και Λι Τσενγκάνγκ. «Εκτιμώ ότι θα έχουμε μια συμφωνία με την Κόνα» είπε χθες και ο ίδιος ο Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής της ASEAN στη Μαλαισία, πρώτο σταθμό της πενθήμερης περιοδείας του σε χώρες της Ασίας.

«Η στάση των ΗΠΑ κατά την παρουσίαση των θέσεών τους ήταν πολύ σκληρή, ενώ η Κίνα παρέμεινε σταθερή στην υπεράσπιση των δικών της συμφερόντων και δικαιωμάτων» τόνισε από την πλευρά του ο Λι, κάνοντας λόγο για «προκαταρκτική συμφωνία». Ο ίδιος δε πρόσθεσε αμέσως μετά, αφήνοντας να εννοηθεί πως το παζάρι που προηγήθηκε – και συνεχίζεται – ήταν πολύ σκληρό: «Βιώσαμε πολύ έντονες συνομιλίες και συμμετείχαμε σε εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων, διερευνώντας λύσεις και διακανονισμούς, με στόχο να απαντήσουμε στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν».

Κερδίζουν χρόνο

Πρέπει να θεωρείται βέβαιο, πάντως, ότι στο τραπέζι των δύο προέδρων δεν θα βρεθεί την Πέμπτη μια συνολική εμπορική-οικονομική συμφωνία, καθώς κάτι τέτοιο φαντάζει μάλλον αδύνατο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Το πιθανότερο – και συνάμα πιο αισιόδοξο – σενάριο κάνει λόγο για μια παράταση της «εκεχειρίας» ανάμεσα στις δύο πλευρές και μετά τις αρχές του επόμενου μήνα, η οποία δεν αποκλείεται να φτάσει και το ένα έτος. Θα καλύπτει δε μια σειρά μείζονα ζητήματα, όπως τη μη αύξηση των δασμών που ισχύουν σήμερα εκατέρωθεν (ο Τραμπ έχει απειλήσει να τους αυξήσει κατά 100% από την 1η Νοεμβρίου), την αποτροπή του γενικευμένου εμπάργκο στην εξαγωγή σπάνιων γαιών από την Κίνα, τη φεντανόλη, το μέλλον της πλατφόρμας TikTok στις ΗΠΑ κ.λπ.

Σε αυτό το διάστημα, Αμερικανοί και Κινέζοι θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται και, ταυτόχρονα, να οργανώνουν καλύτερα τις συμμαχίες τους. Κι αυτό διότι, πολύ απλά, αμφότεροι γνωρίζουν ότι ένας γενικευμένος «πόλεμος» σήμερα θα είχε τεράστιο και δυσβάσταχτο κόστος τόσο για τις δύο χώρες όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Ισχύει, με άλλα λόγια, αυτό που λαός θα έλεγε με το γνωμικό «φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη».

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι πληθαίνουν στη Δύση οι εκτιμήσεις που θέλουν τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην πιο δύσκολη θέση σε αυτή τη «σκακιέρα». Ενδεικτικός είναι ο τίτλος σε αυτό το τεύχος του βρετανικού «The Economist», που φέρνει την Κίνα να «κερδίζει τον εμπορικό πόλεμο», όπως επίσης και πρόσφατη ανάλυση του Γκίντεο Ράχμαν στους «Financial Times», ο οποίος εκτιμά πως «η Κίνα βρίσκεται σε καλή θέση για μια εμπορική αντιπαράθεση με τον Τραμπ».

Η υπόθεση είναι βέβαιο ότι θα έχει συνέχεια…

Σε καλό κλίμα και η συνάντηση Τραμπ – Λούλα

Σε καλό κλίμα διεξήχθη μία ακόμη συνάντηση που είχε χθες στην Κουάλα Λουμπούρ ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον ηγέτη μιας ακόμη από τις σημαντικότερες εμπορικές εταίρους των ΗΠΑ: τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι από τον Αύγουστο έχει αυξήσει τους δασμούς σε βάρος της στο 50% (από το 10% που ήταν) – εν μέρει και λόγω της δίωξης σε βάρος του τέως προέδρου της και στενού συμμάχου του, Ζαΐρ Μπολσονάρο.

«Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συναντηθούν άμεσα προκειμένου να προχωρήσουν στην αναζήτηση λύσεων αναφορικά με τους δασμούς και τις κυρώσεις σε βάρος των αρχών της Βραζιλίας», έγραψε αμέσως μετά ο Λούλα στα κοινωνικά μέσα. «Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να συνάψουμε ορισμένες πολύ καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», είχε δηλώσει από την πλευρά του ο Τραμπ, προσερχόμενος στη συνάντηση.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ – ο οποίος έχει την προσοχή του στραμμένη τόσο στη Βενεζουέλα, η οποία τον κατηγορεί πως ετοιμάζει εισβολή όσο και στις εκλογές στην Αργεντινή, όπου απειλείται ο επίσης σύμμαχός του Μιλέι – συνήψε χθες εμπορικές συμφωνίες με άλλες τρεις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, που επίσης μετείχαν στη σύνοδο της ASEAN: τη Μαλαισία, την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη. Σημειώνεται, μάλιστα, πως οι δύο τελευταίες είχαν εμπλακεί προσφάτως σε εχθροπραξίες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τους υπόσχεται ευνοϊκή μεταχείριση προκειμένου να θέσουν τα όπλα παρά πόδα, ώστε να ισχυριστεί πως τελείωσε έναν ακόμη πόλεμο.