Ηθελε ένα καλό και χωρίς άγχος ξεκίνημα ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και οι συνθήκες έμοιαζαν ιδανικές για το ντεμπούτο του. Εντός έδρας ματς απέναντι στον ουραγό της βαθμολογίας, Αστέρα Τρίπολης. Χωρίς να… πειράξει πολλά πράγματα, με εξαίρεση πως είδαμε τον Τζούρισιτς να φεύγει από την άκρη και να παίζει ως επιθετικός χαφ, αφού ο Μπακασέτας θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες λόγω θλάσης και ο Ταμπόρδα ακόμα δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη κανενός. Κατά τα λοιπά; Ο ισπανός προπονητής δεν… πείραξε τίποτα σε τακτική, θέσεις και πρόσωπα σε σχέση με όσα βλέπαμε από τους προκατόχους του. Και να ήθελε δεν θα προλάβαινε, αφού μόλις το Σάββατο έκανε την πρώτη του προπόνηση. Του έκανε τη χάρη η ομάδα του να πάρει μια νίκη πολύ εύκολη, την ευκολότερη στο φετινό πρωτάθλημα, σημειώνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και επικρατώντας με το τελικό 2-0 απέναντι σε έναν Αστέρα που δεν απείλησε σχεδόν καθόλου.

11-0 οι τελικές στο πρώτο ημίχρονο, 68-32 η κατοχή της μπάλας υπέρ του Παναθηναϊκού, που κυριαρχούσε χωρίς να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρό του. Εχασε νωρίς τον Καλάμπρια λόγω τραυματισμού, αλλά ο Κώτσιρας που τον αντικατέστησε ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου για δεύτερο σερί ματς και βοήθησε πολύ στη δημιουργία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός από το πρώτο τέταρτο έως και το 30′ είχε αρκετές στιγμές για να ανοίξει το σκορ. Στο 16′ ο Ιβανόφ έκοψε με αυτοθυσία τα δύο σερί σουτ από τους Ζαρουρί και Τσέριν, ενώ στο 19′ από τρομερή μπαλιά του Τζούριτσιτς, ο Σφιντέρσκι έφερε την μπάλα μπροστά του με το στήθος, αλλά το τελείωμά του ήταν άστοχο. Στο 21′ το πλασέ του Ζαρουρί βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο, ενώ στο 29′ το πλασέ του Τσέριν με τη μία έφυγε πολύ άουτ.

Τελικά χρειάστηκε ένα μάλλον αμφισβητούμενο πέναλτι, το οποίο ήρθε έπειτα από υπόδειξη του VAR στο φινάλε του ημιχρόνου για να λύσει τον γρίφο ο Παναθηναϊκός και να προηγηθεί. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τσέριν εκτέλεσε κόρνερ, ο Σφιντέρσκι βρέθηκε στο έδαφος, αλλά κανείς δεν είδε κάτι αρχικά. Ο Παπαδόπουλος που ήταν στο VAR κάλεσε λίγο αργότερα τον Τζήλο να δει τη φάση, ο διαιτητής της συνάντησης υπέδειξε πέναλτι για τράβηγμα πάνω στον Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό να αναλαμβάνει ο ίδιος την εκτέλεση για το 1-0. Τρίτο γκολ σε μία εβδομάδα και έβδομο τη φετινή σεζόν για τον Σφιντέρσκι, με τους ανθρώπους του Αστέρα να διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση.

Το τέμπο δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είχε υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας, είχε μια καλή στιγμή με τον Τσέριν στο ξεκίνημα, ενώ είδε τον Αστέρα να κάνει την πρώτη του τελική προσπάθεια στο 63′ όταν ο Εμανουηλίδης εμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας, βρέθηκε σε καλό σημείο μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τη νίκη του και πάλι από μια στημένη μπάλα. Ο Τσέριν εκτέλεσε με φάλτσα ένα φάουλ από τα δεξιά, ο Τσίκο έκανε κακό υπολογισμό και στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0. Ο Μπενίτεθ βρήκε την ευκαιρία να κάνει αλλαγές, είδαμε να επιστρέφει ο Ρενάτο Σάντσες για 35 λεπτά, ενώ ο Πάντοβιτς είχε την τελευταία καλή ευκαιρία με το 2-0 να μένει μέχρι το φινάλε.

«Είμαι χαρούμενος, ο πρώτος αγώνας δεν είναι εύκολος, πήγαμε καλά, πιέσαμε, μας βοήθησαν οι φίλαθλοι, είχαμε καλά τελειώματα, τρέξαμε πολύ. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε, είχαμε ευκαιρίες, ήμασταν ισχυροί στην άμυνα, κάτι που βοηθάει για να έχουμε καλή επίθεση», είπε ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ο Κόουλμαν είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία. «Χάσαμε το παιχνίδι όχι από την προσπάθεια τη δική μας, αλλά για άλλους λόγους, όπως για κάποιες λεπτομέρειες. Οπως το πέναλτι για το οποίο κανένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού δεν διαμαρτυρήθηκε. Κάθε φορά που η μπάλα έμπαινε στην περιοχή μας ο διαιτητής πήγαινε στο VAR. Αν αυτό ήταν πέναλτι μέσα στην περιοχή τότε κάθε λεπτό του παιχνιδιού πρέπει να είναι φάουλ έξω από την περιοχή γιατί αυτό γινόταν συνέχεια στο παιχνίδι».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (11′ λ.τρ. Κώτσιρας), Ινγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (83′ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί (66′ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (66′ Ρενάτο Σάντσες).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Αλχο (56′ λ.τρ. Πομώνης), Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο (76′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76′ Μουνιόθ), Κετού, Εμμανουηλίδης (67′ Τζοακίνι), Μακέντα.