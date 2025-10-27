Σχεδόν μία δεκαπενταετία από την επεισοδιακή ακύρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη και από διαδοχικούς προπηλακισμούς βουλευτών και υπουργών, η ανησυχία για την πιθανότητα επιστροφής παρόμοιων εικόνων αποδοκιμασίας σε πολιτικά πρόσωπα έκανε ξανά την εμφάνισή της στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η έφοδος κουκουλοφόρων και κρανοφόρων στο εστιατόριο του Ηρακλείου Κρήτης στο οποίο βρισκόταν ο Μάκης Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους και η επίθεση εις βάρος τού πρώην υπουργού με ύβρεις και αντικείμενα (αβγά, μπουκάλια κ.λπ.) ζωντάνεψαν εικόνες του 2011.

Τότε που – σε ένα άλλο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον – εκδηλώνονταν εκρήξεις οργής, φτάνοντας μέχρι και στη ματαίωση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω έντονης αποδοκιμασίας του προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, ενώ για μήνες καταγράφονταν ανησυχητικά επεισόδια, όπως εκείνο του Μαρτίου του 2011 εις βάρος του τότε αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου, την ώρα που βρισκόταν σε ταβέρνα στα Καλύβια.

Στην κυβερνητική έδρα και στο εσωτερικό της ΝΔ εκφράζεται ανησυχία για ένα πιθανό εκρηκτικό μείγμα με αφορμή και τις παρελάσεις για την εθνική επέτειο, ενόσω για την κυβέρνηση έχει διαμορφωθεί βαρύ κλίμα, με ανοιχτές πληγές όπως είναι η διαχείριση της ακρίβειας και με πολλαπλές εστίες δυσαρέσκειας και ζητήματα που τραυματίζουν την εικόνα της, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ενδοκυβερνητικές αποκλίσεις στο θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Χουλιγκάνοι της Ακροαριστεράς μού επιτέθηκαν απρόκλητα (…) Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Εχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», ανέφερε ο Βορίδης για την επίθεση του Σαββάτου, σχολιάζοντας ότι «δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

«Δειλοί και άθλιοι»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης έβαλαν στο κάδρο την Ακροαριστερά. «Οι γνωστοί / άγνωστοι τραμπούκοι της Ακρας Αριστεράς στις αγαπημένες τους ασχολίες. Δεν σέβονται ούτε την παρουσία των οικογενειών, ούτε τίποτε (…) Είναι δηλωτικό του ήθους αυτών των ανθρώπων», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας. «Δειλοί και άθλιοι. Δηλαδή απλά ακροαριστεροί», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για τη «χειρότερη μορφή φασισμού».

Σημειωτέον ότι στο εστιατόριο πάνω από το ενετικό λιμάνι επικράτησε πανικός, με αναστατωμένους θαμώνες να προσπαθούν να προστατευθούν, ενώ ο Βορίδης και η οικογένειά του χρειάστηκε αρχικά να φυγαδευτούν σε άλλο χώρο μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε η συμμετοχή τους στην επίθεση, και την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Καταδίκη της βίας «από όπου κι αν προέρχεται» υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ.

Στο μεταξύ, βουλευτές έχουν μεταφέρει εδώ και καιρό στα κεντρικά το επιδεινούμενο κλίμα στις εκλογικές περιφέρειές τους, κυρίως λόγω ακρίβειας και ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην Αθήνα επίκειται το πρώτο σημαντικό κρας τεστ εφαρμογής της απαγόρευσης διαμαρτυριών στον Άγνωστο Στρατιώτη. Για την κυβέρνηση το στοίχημα είναι να μη συνοδευτεί από παρατράγουδα ο εορτασμός της εθνικής επετείου και ταυτόχρονα να γίνουν κινήσεις αποτελεσματικές αποσυμπίεσης στα ανοιχτά μέτωπα.

Ιδίως σε ό,τι αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, είναι κρίσιμο να μην παρεκτραπούν περαιτέρω τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών (στόχος είναι ως το τέλος Νοεμβρίου να έχουν γίνει οι έλεγχοι και να πληρωθεί η βασική προκαταβολή για το 2025), καθώς ήδη εκπρόσωποι του παραγωγικού κόσμου προετοιμάζονται για συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου.