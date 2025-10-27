Η κυβέρνηση ασχολήθηκε πολύ το προηγούμενο διάστημα με το να δείχνει απειλούμενη από γλαστράκια και ειρηνικές συναθροίσεις. Η πραγματική απειλή, ωστόσο, είναι ότι δείχνει γνησίως να να μην αντιλαμβάνεται ότι η ίδια, με δικές της πράξεις και παραλείψεις, τροφοδοτεί την κοινωνική ένταση.

Με κάθε υπόθεση που θίγει την παντοδυναμία της, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, βεβαίως, τα Τέμπη, γεμίζει αργά, σταγόνα τη σταγόνα, το ποτήρι με το δηλητήριο. Το αποτέλεσμα της δηλητηρίασης, βέβαια, είτε γίνει στιγμιαία είτε αργά, είναι το ίδιο. Απλώς, στη δεύτερη περίπτωση, το θύμα συνήθως δεν το παίρνει χαμπάρι μέχρι να εκδηλωθούν τα σοβαρά συμπτώματα.

Τα ποσοστά στις έρευνες είναι ενδεικτικά. Σε έναν λαό που διακατέχεται από έντονη ανησυχία για το βιοτικό επίπεδο, την αγοραστική δύναμη, την ακρίβεια, επικρατεί παράλληλα η απουσία εμπιστοσύνης στους ανεξάρτητους θεσμούς και η εμπέδωση της διαφθοράς ως παγιωμένο και γενικευμένο φαινόμενο, για το οποίο τιμωρούνται μόνο τα «μικρά ψάρια». Δείτε, για παράδειγμα, τους αγροκτηνοτρόφους. Οι αναλύσεις των exit poll των εκλογών του 2023 δείχνουν πως ο πρωτογενής τομέας ψήφισε ΝΔ σε ποσοστό 42,9%, με μεγάλη απόκλιση από τα άλλα κόμματα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που υφίστανται ήδη τις πρώτες συνέπειες από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα υποστούν κι άλλες. Τίμιοι επαγγελματίες θα ζοριστούν οικονομικά, ενώ θα διαβάζουν για τις τζάγκουαρ του κομματικού «Φραπέ» που έπινε ρακές με τους υπουργούς στα γραφεία τους.

Οι ψηφοφόροι της ΝΔ αποτελούν, παραδοσιακά, ένα pool ψηφοφόρων που έχουν μεν κάποιες ιδεολογικές αποκλίσεις, αλλά τους ενώνει η εμπιστοσύνη στο λεγόμενο «σύστημα». Είναι οι άνθρωποι που στη μεγάλη πλειοψηφία τους εκφράζουν ικανοποίηση από τη λειτουργία της ελληνικής δημοκρατίας ακόμη και στις συγκυρίες που το ποσοστό αυτό στον γενικό πληθυσμό μειώνεται. Σήμερα όμως, ακόμη και αυτών η πίστη, πλέον, σπάει. Με αποτέλεσμα να διαβάζουμε (βλ. GPO Οκτωβρίου) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντούν ότι η διαφθορά είναι στα ίδια ή/και χειρότερα επί Μητσοτάκη.

Αυτά τα ευρήματα θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι άκρως ανησυχητικά για την κυβέρνηση. Οχι μόνο για τις εκλογικές επιδόσεις της, αλλά για την απογοήτευση που σιγοβράζει μέσα στην κοινωνία, στις τάξεις των σιωπηλών και νοικοκύρηδων. Αυτούς θα έπρεπε να φοβάται, όχι τα γλαστράκια του Συντάγματος.