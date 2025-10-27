Ηταν ένας από τους αριστερούς που δεν έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου ο Σωκράτης Φάμελλος. Οπως κι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης – και σε αντίθεση με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς –, δεν θέλησε να δικαιολογήσει την απουσία του. Και να το έκανε, βέβαια, δεν θα άλλαζε τίποτα. Για άλλη μια φορά η Κωνσταντοπούλου θα φαινόταν η πιο καπάτσα αρχηγός του χώρου τους, ενώ οι απόντες εκείνοι που δεν ξέρουν πότε να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και πότε όχι.

Παραίτηση

O πράσινος πρόεδρος αναγκάστηκε να «παραιτήσει» τον διευθυντή του γραφείου του, που είχε διορίσει μόλις 24 ώρες πριν. Ο ίδιος ο Γιώργος Παπαβασιλείου ενημέρωσε το φιλοθέαμον κοινό πως δύο σχόλια «πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης». Ωστόσο, στο ΠΑΣΟΚ αναρωτιούνται πια για το ταλέντο του επικεφαλής τους στα σουτ που καταλήγουν σε αυτογκόλ. Εντάξει, το πολιτικό παιχνίδι είναι απλό αλλά είναι δύσκολο να παίξεις απλά – σαν το ποδόσφαιρο.

Παρέμβαση

«Κάποια στιγμή τα ονόματα ούτως ή άλλως θα σβήσουν από εκεί, και εφεξής δεν πρόκειται κανένας άλλος να πάει να γράψει κανένα άλλο όνομα ή να προβεί σε καμία άλλη παρέμβαση δικής του εμπνεύσεως στο μνημείο το οποίο ανήκει σε όλους μας». Η δέσμευση πως τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών δεν πρόκειται να ξαναγραφτούν ανήκει στην τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ, Ιωάννα Γκελεστάθη. Ευτυχώς για εκείνη στην πολιτική η υπόσχεση δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς που τη δέχονται.

Μήνυμα

Ο Κώστας Κυρανάκης θέλησε να απαντήσει σε όσους «είδαν “σκάνδαλο” ακόμη και στην αποστολή ενός μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής» από το υπουργείο Μεταφορών ενόψει της εξόδου για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Λογικό, έχει δουλέψει πολλά χρόνια στον χώρο της επικοινωνίας για να μην τη θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της σημερινής του θέσης εργασίας. Τόσα, που το ποστ και το SMS έχουν γίνει το μήνυμα στην περίπτωσή του.