Συνέβη μετά την πρεμιέρα κόντρα στην Πάφο (Παναθηναϊκός). Εγινε ύστερα από την Αρσεναλ (ΠΑΟΚ). «Τριτώνει» αύριο Κυριακή (26/10, 21:00) με την ΑΕΚ να ακολουθεί το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπενθυμίζοντας στο φινάλε του Οκτώβρη μια άλλη «ειδική» ερυθρόλευκη διαδρομή. Tο παράξενο παιχνίδι της Super League κλήρωσης που έπειτα από κάθε Champions League περιπέτεια για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πήγε και «κόλλησε» ένα ελληνικό ντέρμπι ανεβάζοντας σημαντικά τον συντελεστή δυσκολίας. Η απομυθοποίηση του «όλοι παίζουν με όλους» κλισέ που κυκλοφορεί σαν καραμέλα όταν συμπληρώνεται το καλεντάρι.

Τα καλά νέα για τους Πειραιώτες; Αυτή τη φορά η παρτίδα είναι στο «Γ. Καραϊσκάκης» με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Προκύπτει σε μια εβδομάδα Τρίτη – Κυριακή προσφέροντας μια επιπλέον ημέρα προετοιμασίας. Κυρίως όμως συμβαίνει σε μια συγκυρία που οι νταμπλούχοι θέλουν να πάνε επειγόντως την κουβέντα παρακάτω έπειτα από όσα τους συνέβησαν μεσοβδόμαδα στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης, από τον απερίγραπτο ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ. Πώς το έγραψαν να δεις; VARcelona.

Αλλάζει ως και ο κανονισμός

Οχι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος για ένα ακόμη κείμενο αναφορικά με τα κατορθώματα του 40χρονου χεβιμεταλά (σ.σ. frontman σε συγκρότημα χέβι μέταλ δηλώνει ως επάγγελμα ο ρέφερι που έγινε διάσημος για την αποβολή-εφεύρεση του Σαντιάγκο Εσε και το πέναλτι-δώρο στη βουτιά του Μάρκους Ράσφορντ μπροστά από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη). Ο Ολυμπιακός βρέθηκε απλά στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Και υποχρεωτικά έμεινε με την απορία για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το crash test κόντρα στην Μπάρτσα. Μείωσε σε 1-2 μόλις στο 53΄. Είχε το momentum. Δεν είχε καμία τύχη όμως με αυτόν τον απίθανο τύπο που έγινε viral διεθνώς. Και μόνο να σκεφτείς πως η UEFA πρότεινε μετά την γκέλα του την αλλαγή του κανονισμού για τη χρήση του VAR, όταν πρόκειται για μια λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα (άρα και αποβολή) καταλαβαίνεις.

Το καρέ

Αλλού είναι η ουσία για τους Πειραιώτες. Στο γεγονός ότι βρίσκονται μπροστά από ένα καθοριστικό δεκαπενθήμερο. Για την πρώτη νίκη σε ντέρμπι και συνολικά το 3Χ3 που χρειάζονται στη Super League ως την επόμενη διακοπή (Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Ολυμπιακός – Αρης, Κηφισιά – Ολυμπιακός) που ενδεχομένως θα τους στείλει μόνους πρώτους στην κορυφή με τη συμπλήρωση της 10ης αγωνιστικής (9/11). Και για την ανάγκη να παίξουν τα Champions League ρέστα τους στο Φάληρο (4/11) κόντρα στη φοβερή και τρομερή Αϊντχόφεν (6-2 την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι την Τρίτη) προκειμένου να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για την πρόκριση στο top 24. Δεν είναι πρόβλημα οι ήττες σε Αρσεναλ και Μπαρτσελόνα, ούτε καν ο τρόπος. Η λευκή ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα είναι που το έχει κάνει δύσκολο. Και που αναβάθμισε την παρτίδα με τους Ολλανδούς σε κάτι σαν… πυξίδα!

Ο Νικοπολίδης

«Είναι πολύ καλό που μετά την Μπαρτσελόνα υπάρχει ένα ντέρμπι πρωταθλήματος στο πρόγραμμα γιατί αναγκαστικά θα βγάλει τους πάντες από την προηγούμενη συζήτηση» έλεγε με σοφία το βράδυ της Τρίτης ο μπαρουτοκαπνισμένος Αντώνης Νικοπολίδης που κρέμασε τα γάντια του με 102 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ελιωσε τα παπούτσια στην Champions League – πρωτάθλημα μετάβαση. Διαχειρίστηκε μεγάλες νίκες, μεγάλες ήττες, αρρυθμίες στο καλεντάρι όπως η συγκεκριμένη. Κάτι παραπάνω θα ξέρει λοιπόν για να λέει πως ο Ολυμπιακός έχει την Κυριακή την παρτενέρ που χρειάζεται προκειμένου να μπει σε διαδικασία επανεκκίνησης. Την επικίνδυνη ΑΕΚ που έπειτα από το σοκ της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια δεδομένα έχει και εκείνη το κίνητρο αναζητώντας τρόπο να γιατρέψει τις πληγές της.

Και η υπενθύμιση

Τον περασμένο Φλεβάρη εκείνο το Ολυμπιακός – ΑΕΚ 6-0 για το Κύπελλο, έμελλε να αποδειχθεί ως το πιο επιδραστικό αποτέλεσμα της χρονιάς στον δρόμο της κατάκτησης του νταμπλ. Εβγαλε τους Πειραιώτες στον αφρό. Εριξε τους Κιτρινόμαυρους σε έναν φαύλο κύκλο απ’ όπου δεν βγήκαν ως το φινάλε. Μια αναμέτρηση Κυπέλλου έκρινε ως και το πρωτάθλημα.

Η απόδειξη της σημασίας που μπορεί να αποκτήσει. Φυσικά εδώ το ζητούμενο δεν είναι το σκορ. Είναι η νίκη. Η πρώτη σε ντέρμπι έπειτα από το 1-1 της Λεωφόρου και της 1-2 ήττας στην Τούμπα με ανατροπή. Δεν είναι Φλεβάρης. Είναι τέλη Οκτώβρη. Με τις ομάδες να μην είναι ακόμη έτοιμες. Να έχουν να διαχειριστούν ανάμεσα στα άλλα και τραυματισμούς σημαντικών στελεχών. Νίκη λοιπόν. Και τα υπόλοιπα, από Δευτέρα. Οταν η κουβέντα θα έχει δεδομένα αλλάξει.