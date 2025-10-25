Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αποστολή του Ολυμπιακού, που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την Κυριακή 26/10 (21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την εκτός έδρας επικράτηση στη Λάρισα, θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και να επιστρέψουν στην κορυφή.

Στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται και οι Τσικίνιο και Ροντινέι. Ο Πορτογάλος ξεπέρασε το μικρό πρόβλημα που είχε από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Βραζιλιάνος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του, έπειτα από περίπου έναν μήνα απουσίας, από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Ζέλσον Μαρτίνς και Φρανσίσκο Ορτέγκα, οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών στον αγώνα του Champions League και δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν πλήρως τις ενοχλήσεις τους, μένοντας εκτός για προληπτικούς λόγους.