Η συζήτηση επέστρεψε στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε: στην αρμοδιότητα καθαρισμού του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, την οποία, ύστερα από πλούσιο παρασκήνιο, το υπουργείο Αμυνας προτίθεται να αναθέσει σε ιδιώτη «για όσο χρειαστεί». Ενα 24ωρο από την ψήφιση της τροπολογίας, με την οποία ο Νίκος Δένδιας πήρε την αρμοδιότητα «συντήρησης, φροντίδας και ανάδειξης» του μνημείου, υπήρξε μπαράζ ανακοινώσεων και επαφών αλλά και διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες ενέτειναν την εικόνα σύγχυσης. Με φόντο και την εσωκομματική διάσταση που έλαβε η κυβερνητική πρωτοβουλία ως προς τις σχέσεις Μαξίμου – «Πενταγώνου» καταγράφηκε κινητικότητα στην κατεύθυνση της διευκρίνισης αρμοδιοτήτων και της πρακτικής εφαρμογή της ρύθμισης.

Αρχικά ο Δένδιας προγραμμάτισε διαδοχικές συζητήσεις στο «Πεντάγωνο» με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (η ΕΛ.ΑΣ. κράτησε την ευθύνη τήρησης της δημόσιας τάξης), ενώ η κυβερνητική έδρα σκιαγραφούσε τους μείζονες στόχους, λέγοντας ότι ο βραχυπρόθεσμος είναι «η Αστυνομία να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τροπολογίας» και ο μεσομακροπρόθεσμος αφορά την ανάδειξη του χώρου «με προτάσεις του υπουργείου Αμυνας». Πληροφορίες έλεγαν επιπλέον ότι ετοιμάζεται τριμερής στο Μέγαρο Μαξίμου – δηλαδή, μια κλειστή σύσκεψη συντονισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη ταυτόχρονα με Δένδια και Χρυσοχοΐδη.

Η ανακοίνωση

Χθες το βράδυ το υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι «θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον» και ότι «δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Εθνος και την Πατρίδα». Το «Πεντάγωνο» έκανε σαφές ότι με την τροπολογία θεωρεί πως δεν αφαιρέθηκε η εμπλοκή του Δήμου Αθηναίων, αφού επικαλέστηκε ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο «αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Το εν λόγω άρθρο περιλαμβανόταν στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ ενώ σύμφωνα με νομικούς κύκλους η επισήμανση Δένδια θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε προσφυγές. Το υπουργείο, διευκρίνισε ότι κινείται στην κατεύθυνση ανάθεσης του έργου σε τρίτο (όπως ορίζει η τροπολογία, το Αμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα «φροντίδας» του μνημείου «είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων») «μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση”».

Τα «καρφιά»

Ομως και πριν από αυτό είχε ανακοινωθεί από το «Πεντάγωνο» ότι αντικείμενο των συναντήσεων του Δένδια με Δούκα και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ήταν ο καλύτερος συντονισμός «των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων» του Δήμου και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ωστόσο ξεκάθαρη έγινε και η στάση του Δούκα μέσα από ανάρτησή του, με την οποία κάρφωσε ευθέως τον Μητσοτάκη αλλά και άφησε αιχμή για τη συνοχή της κυβέρνησης με την αποστροφή «Καλή τους τύχη». Οπως, ανέφερε ο δήμαρχος, «σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε η ευθύνη της φροντίδας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση». Ο δήμαρχος επανήλθε με το δηκτικό σχόλιο «ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται» και την επισήμανση ότι το υπουργείο «μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων».

Η… ενότητα

Οσο για την οπτική του Μαξίμου ως προς το τι σημαίνει «συντήρηση – φροντίδα» του μνημείου, ο Μητσοτάκης απευθυνόμενος από το βήμα της Βουλής στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη έριχνε τα βέλη του στον Δούκα. «Η πραγματικότητα είναι ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις, πριν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, την ευθύνη αυτή την έχει ο Δήμος της Αθήνας, ο οποίος πολύ απλά δεν έκανε τη δουλειά του» έλεγε ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τον Δούκα ότι «δεν καθάρισε τον χώρο διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι». Πηγές του υπουργείου Αμυνας σχολίαζαν ότι «πάμε βήμα βήμα» και ότι «σύντομα» θα είναι έτοιμη η πρότασή του για την ανάδειξη του χώρου, ενόσω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρούσε να υποβαθμίσει τον εσωτερικό αναβρασμό στο επίπεδο της… παραπολιτικής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συζητήσεις που δεν αφορούν τους πολίτες. «Μια σημαντική τροπολογία – εγώ τη θεωρώ αυτονόητη –, είχε την υπογραφή όλων των αρμόδιων υπουργών και στη συνέχεια την ψήφο όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα γράψει η ιστορία» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και με την αποστροφή «όλα τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ» περιέγραψε την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ως «αρραγή».

Ταυτόχρονα προσδοκώντας να πέσουν συνολικά οι γαλάζιοι τόνοι διέψευσε τα σενάρια ανασχηματισμού, που φούντωσαν ξαφνικά στον απόηχο των ενδοκυβερνητικών τριβών. Στο μεταξύ ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε (Real fm) ότι δεν υπήρξε κριτική εκ μέρους του προς τον Δένδια όταν είπε σε συναδέλφους του στη Βουλή ότι ο ίδιος μόνο αν ήταν σε ΜΕΘ «και μάλιστα σε κώμα» δεν θα υπερασπιζόταν δική του τροπολογία. «Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ αντιδρώ έτσι, πρέπει να αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε, εκτιμώντας ότι ο Δένδιας θα καταφέρει να λύσει τον γόρδιο δεσμό.