Μας λένε οι δημοσκοπήσεις πως η Ελλάδα βρίσκεται όντως σε αδιέξοδο; Στη χθεσινή εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επανέλαβε τη θέση του πως η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, εξηγώντας πως δεν είπε πως η χώρα δεν έχει κυβέρνηση ή σταθερή πλειοψηφία, αλλά ότι «παρά τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, που ψηφίζει νομούς, μέτρα, παροχές, υπάρχει μια δυσκολία από τα αδιέξοδα, υπάρχει μια κρίση δημοκρατίας» – επικαλούμενος και την πρόσφατη φράση της Ντόρας Μπακογιάννη.

«Είπε ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει το οποίο με ικανοποιεί. Οντως θα λέω ό,τι θέλω», απάντησε στον Παύλο Μαρινάκη, ενώ ο τόνος απέναντι στην κυβέρνηση συνέχισε το ίδιο αιχμηρός, με έμμεσες ή άμεσες αναφορές: «Δεν μπορώ να κρίνω το 2009-2019 και το 2019-2025. Για εμένα που έχω ζήσει την εμπειρία, η συζήτηση πού θα μοιράσω το πλεόνασμα είναι προσβλητική», σχολίασε, τονίζοντας πως «κάποιοι», επειδή έχουν την πλειοψηφία με τη βοήθεια του εκλογικού νόμου λύνουν τα προβλήματα: «Αν τα πάντα τα κρίνεις με βάση τις ανάγκες του εκλογικού κύκλου και δεν είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις κόστος για να υπηρετήσεις ιστορικές προϋποθέσεις, τότε μπορεί να παραμείνεις στην εξουσία. Και να τη διαιωνίζεις και να τη συγκεντρώνεις σε ένα προσωπικό ή κομματικό επίπεδο. Αλλά με την Ιστορία δεν θα επικοινωνήσεις, η Ιστορία θα σε κρίνει», επεσήμανε.

Οταν ρωτήθηκε για τις αυτοδύναμες και τις συνεργατικές κυβερνήσεις, απάντησε πως «η συνταγματική μηχανική προσφέρει λύσεις. Το θέμα είναι λύσεις προς τι. Δεν αφορούν τη νομιμοποίηση της κυβέρνησης, αλλά τη νομιμότητα της κυβέρνησης».

Ελλειψη εμπιστοσύνης

Μεταξύ των διαγραμμάτων που ανέλυσε ο Στράτος Φαναράς της Metron Analysis – τα οποία έδειχναν διαχρονική έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση και βασικούς θεσμούς (με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να περνάει σε θετικές γνώμες την ελληνική, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ) -, στο δίλημμα «σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή» οι ερωτώμενοι απάντησαν «αλλαγή» σε ποσοστό 62%, που είναι πλειοψηφικό (56%) και στους κεντρώους. «Δεν θα μιλούσα για αδυναμία διακυβέρνησης της χώρας. Δεν θα το έλεγα εμπιστοσύνη, θα το έλεγα κοινωνικό κεφάλαιο. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης που κανείς δεν μπορεί να λύσει», σχολίασε ο καθηγητής Κώστας Κωστής, ενώ η διεθνολόγος Ινώ Αφεντούλη, αφού περιέγραψε πως το «φαινόμενο της αποδοκιμασίας» δεν είναι ελληνικό, τόνισε πως το «κλειδί είναι η μεσαία τάξη». Για τον Παύλο Τσίμα έχουμε ένα διπλό φαινόμενο, «μια πραγματική υποχώρηση της δημοκρατίας», ενώ ο Ανδρέας Πετρουλάκης σχολίασε πως «το Κέντρο θέλει ζωτικό μύθο»: «Δεν θα ήθελα να είμαι στην θέση του κ. Ανδρουλάκη. Οι μισοί τον τραβάνε δεξιά, οι άλλοι μισοί αριστερά. Και όλοι έχουν να του δώσουν μια καλή συμβουλή».