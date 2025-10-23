«Υπάρχει το φαινόμενο της μη διακυβερνήσιμης χώρας», τόνισε εκ νέου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών υπό τον τίτλο «το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις» που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Στη συζήτηση πραγματοποίησαν παρεμβάσεις, πλην του Ευάγγελου Βενιζέλου, οι Ινώ Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του ΙΔΙΣ και πρώην στέλεχος της διεθνούς γραμματείας του ΝΑΤΟ, ο Κώστας Κωστής, καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, ο Ανδρέας Πετρουλάκης, γελοιογράφος, ο Παύλος Τσίμας, δημοσιογράφος και ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, όπου παρουσίασε ευρήματα μακροχρόνιων τάσεων δημοσκοπήσεων.

Ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε αρχικώς πως ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης. «Αυτή η δημοκρατική κόπωση αφορά ένα πολύ μικρό μέρος του πλανήτη, που ανήκουμε και εμείς. Η δυτική Δημοκρατία, η συνταγματική Δημοκρατία, είναι ένα πολύ νωπή. Είναι αντιπροσωπευτική και ταυτόχρονα φιλελεύθερη. Ολοκληρώνεται μόνο με την ταύτιση δημοκρατίας – κράτους δικαίου. Αυτό το φαινόμενο, το σύνθετο, αφορά το 1/10 των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη γη. Μόνον 900.000 εκατ. άνθρωποι ζουν σε δημοκρατία», επισήμανε. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το προνομιακό τμήμα του πλανήτη, η Δύση, ζει την αυτοαμφισβήτησή της».

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση:

«Μια δημοκρατία που φοβάται τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα, είναι μια δημοκρατία αδρανοποιημένη»

Ακολούθως ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό που ξέραμε ως Δύση κλονίζεται. Επίσης κλονίζεται η κοινή μας αντίληψη για το τι σημαίνει φιλελεύθερη Δημοκρατία», είπε και πρόσθεσε πως «η δημοκρατία που ζει υπό συνθήκες κόπωσης, μετατρέπεται σε μια δημοκρατία φοβική, που φοβάται τους πολίτες της. Κάθε φορά που διεξάγεται μια εκλογική αναμέτρηση στη Δύση, τρέμουν όλοι στα αποτελέσματα. Μια δημοκρατία που φοβάται τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα, είναι μια δημοκρατία αδρανοποιημένη. Αυτό ισχύει σε όλη τη Δύση και σε όλη την Ευρώπη».

Άσκησε ακολούθως σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, φέρνοντας παραδείγματα σε σχέση με τα σκληρά μνημονιακά χρόνια, που και ο ίδιος συμμετείχε στη διακυβέρνηση της χώρας.

«Στην οικονομική κρίση αποδεχθήκαμε ότι θα χάσουμε το 25% του ΑΕΠ για να σώσουμε το άλλο 75%. Για να σώσουμε τη θέση της χώρας στην Ευρώπη και για να σώσουμε τη θέση της χώρας στον δυτικό κόσμο και τη Δημοκρατία.

Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια βίαιη προσαρμογή και να πληρώσουμε αναδρομικά ένα κόστος που είχαμε αποφύγει σε όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης, προκειμένου να περισώσουμε αυτό που περισώσαμε.

Δεν μπορώ να κρίνω με τα ίδια κριτήρια, με την ίδια αυστηρότητα ή την ίδια επιείκεια, τη δεκαετία 2009-2019 και την εξαετία 2019-2025», τόνισε.

Όπως είπε, με βάση τη δική του εμπειρία, «η συζήτηση ‘που θα μοιράσω το πλεόνασμα που έχω λόγω του πληθωρισμού’, διότι ο πληθωρισμός είναι αυτός που ασκεί οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, είναι μια συζήτηση λίγο προσβλητική».

Ο κ. Βενιζέλος πρόσθεσε πως «εμείς αναλάβαμε την ευθύνη, με ένα νομοσχέδιο, τα μέτρα εκτέλεσης του δεύτερου μνημονίου, να περικόψουμε 21 δισ. Συνολικά περικόψαμε 65 δισ. την περίοδο της κρίσης. Και μόνον την περίοδο της πανδημίας διακινήθηκαν 60 δισ. υπό συνθήκες αναστολής του συμφώνου σταθερότητας και αναστολής των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων».

«Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε»

Αναφέρθηκε στις κοινωνικές ανισότητες που δεν αμβλύνθηκαν, παρά «το χρήμα που κυκλοφόρησε» μέσω των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είχαμε πραγματικά έναν πακτωλό ενωσιακών επιδοτήσεων. Με το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, την ΚΑΠ όλα μαζί. Άρα υπήρχαν οι καλύτερες προϋποθέσεις. Η χώρα έπρεπε να αποκατασταθεί με συνθήκες που θα έπρεπε να έχουν βιωσιμότητα και συμπεριληπτικότητα, να μην υπάρχουν ασυμμετρίες, να μην διογκωθούν οι ανισότητες. Κυριαρχεί η αίσθηση ότι κυκλοφορεί πάρα πολύ χρήμα, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Δεν αφορά σχεδόν το 90% του πληθυσμού. Δεν μπορώ να κρίνω την πορεία των τελευταίων ετών, της κανονικότητος που δεν επήλθε όπως θα έπρεπε, με τα κριτήρια που έπρεπε να κρίνω τη διαχείριση της κρίσης», υπογράμμισε.

«Το δεύτερο είναι το πρόβλημα ασφάλειας που δεν έχουν οι άλλες χώρες», τόνισε ο κ. Βενιζέλος. Μίλησε για τις αμυντικές δαπάνες που υπερκαλύπτονται και διερωτήθηκε προς ποια κατεύθυνση γίνονται αυτές. «Προς ποιον εχθρό; Για ποια απειλή; Εμείς ξέρουμε ότι η απειλή είναι η Τουρκία, αυτό όμως δεν αφορά τους άλλους δυτικούς. Έχουν άλλη αίσθηση απειλής. Αυτή η ιδιορρυθμία μας περικυκλώνει, μας απομονώνει. Έχουμε επαυξημένο καθήκον να μπορούμε να συζητάμε, να σκεπτόμαστε και να συναινούμε γύρω από εθνικές στρατηγικές που διασφαλίζουν την αποκατάσταση της κανονικότητας, τη λειτουργία της Δημοκρατίας και την ασφάλεια της χώρας. Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού», υπογράμμισε.

Μιλώντας για το φαινόμενο της «μη διακυβερνήσιμης χώρας», υποστήριξε ότι «κάποιοι πιστεύουν επειδή έχουν την πλειοψηφία, έχουν την κυβέρνηση με τη βοήθεια του εκλογικού νόμου βεβαίως, και ως εκ τούτου λύνουν τα προβλήματα, συγκυριακά έχουν δίκιο. Αυτή είναι η Δημοκρατία της συγκυρίας και όχι η Δημοκρατία της Ιστορίας που εγώ μιλάω».

Βενιζέλος σε Π. Μαρινάκη: Όντως, θα λέω ό,τι θέλω

«Με ικανοποιεί που ο Π. Μαρινάκης είπε ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει», σχολίασε σκωπτικά ο κ. Βενιζέλος για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον ίδιο και πρόσθεσε πως «όντως, θα λέω ό,τι θέλω». Το πρόβλημα είναι «υπνοβασία ή η αφύπνιση», συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός, λέγοντας πως ο ίδιος δεν διεκδικεί ρόλο στην ενεργό πολιτική.

Είχε υπογραμμίσει νωρίτερα, δίνοντας διευκρινίσεις για προηγούμενες δηλώσεις του, ότι «δεν είπα ότι η χώρα στερείται κυβέρνησης. Προφανώς και έχει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δεν αποκλείεται στις επόμενες ή μεθεπόμενες εκλογές να υπάρξει και πάλι μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας», σημείωσε ο κ. Βενιζέλος, προσθέτοντας πως «παρά τις προσπάθειες που γίνονται, υπάρχει μια δυσκολία που απορρέει από τα αδιέξοδα του σήμερα».

Επί του συνόλου για την προοδευτικότητα, εξέφρασε την άποψη πως «η προοδευτική αντίληψη, όλων των εκδοχών, έχει γίνει συντηρητική. Ενώ η αντίληψη που εκκινεί από τη σκληρή δεξιά έχει γίνει ριζοσπαστική. Το ριζοσπαστικό αφήγημα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι φιλοαυταρχικό και γοητεύει. Το έχουμε ζήσει στην Ευρώπη την περίοδο του Μεσοπολέμου».

Κατέληξε στην παρέμβασή του, μιλώντας για τον Κύκλο Ιδεών, λέγοντας πως «η φιλοδοξία μας είναι να αλλάξουμε την ημερησία διάταξη του πολιτικού διαλόγου».

Σημειώνεται ότι οι εργασίες της συζήτησης ξεκίνησαν με την προβολή αποσπάσματος από συνομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Διονύση Σαββόπουλο έναν χρόνο πριν, στη μνήμη του γνωστού συνθέτη.