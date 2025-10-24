«Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής η Εξεταστική για τα Τέμπη», είχε παραδεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όποιος είχε κάνει τον κόπο να την παρακολουθήσει δεν διαφώνησε. Οι στιγμές μετριοπαθούς ειλικρίνειας, όμως, αποδεικνύονται προσχηματικές.

Το διαπιστώνουν όσοι διακινδυνεύουν τα αποθέματα πίστης τους στο πολίτευμα, παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χθες κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η βασική μάρτυρας κατηγορίας στις υποθέσεις απάτης. Είπε πάρα πολλά, από τα τεχνικά ως το κλίμα φόβου που επικρατεί εντός και γύρω του Οργανισμού. Μεταξύ άλλων κατήγγειλε (ενόρκως) πως ένας ερευνώμενος, κομματικός της ΝΔ, από αυτούς που βρέθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία με πολλά εκατομμύρια, την απειλούσε, καλώντας ως και στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Υπ’ όψιν, ο ίδιος κύριος, σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, συζητούσε στο χαλαρό μήπως θα ήταν καλύτερο να την είχε δολοφονήσει.

Ποια ήταν η αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ; Χωρίς να εισφέρει κάποιο στοιχείο, ο Μακάριος Λαζαρίδης πέταξε αόριστα υπονοούμενα για δήθεν σχέση της μάρτυρος με τον κύριο που την απείλησε, μαλώνοντάς την εντόνως. Δεν μιλάμε για μια σκληρή εξέταση, που είναι θεμιτή, αλλά για μια προσωπική επίθεση. Τη ρώτησε αν έχουν φάει σε κρητικό εστιατόριο, αν έχουν πιει καφέ και άλλα υπαινικτικά. Τα άφησε, έτσι, να αιωρούνται, αλλά τα καταγράφουμε για να μην εκπλαγούμε εάν ο ερευνώμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμφανιστεί ξαφνικά να καταθέτει ότι την κέρναγε καλτσούνια και φραπέδες, όπως όλως τυχαίως (θέλουμε να πιστεύουμε) υπαινίχθηκε ο βουλευτής. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ότι η επίθεση γίνεται στη συγκεκριμένη υπάλληλο, την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έχει κρίνει τόσο έμπιστη ώστε να συνεργάζεται μαζί της και να ζητεί την υπηρεσιακή απόσπασή της. Εμμέσως πλην σαφώς, η επίθεση στοχεύει στην ίδια την έρευνα. Εξάλλου, ο ίδιος βουλευτής προσφάτως διερωτήθηκε ειρωνικά «ποια είναι η ευρωπαία εισαγγελέας» και απεφάνθη πως δεν υπάρχει σκάνδαλο. Ο ίδιος ο εντεταλμένος του Μητσοτάκη προανήγγειλε το συμπέρασμα της υπό εξέλιξη διαδικασίας.

Συνεπώς, για να μην το κουράζουμε, περιμένοντας τις εκ των υστέρων εκλάμψεις του Πρωθυπουργού, ας το πούμε ευθέως από τώρα: δεν είναι η καλύτερη στιγμή της Βουλής η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, όμως, απόλυτα συμβατή με την τακτική της κυβέρνησης απέναντι σε οποιαδήποτε υπόθεση απειλεί το φαντασιακό της λούστρο.