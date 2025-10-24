Η ίδια η εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έρχονται στο φως από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που το διερευνά ως προς το πολιτικό σκέλος του, μόνο ανησυχητικά και αποθαρρυντικά είναι. Δεν είναι μόνο το εύρος της υπόθεσης και ο βαθμός εμπλεκομένων αλλά και ο τρόπος και οι τεχνικές που χειρίζονταν οι ίδιοι οι φερόμενοι φορείς της σκανδαλώδους αυτής ιστορίας.

Ενα πλέγμα παράλογων και προφανώς έκνομων ενεργειών ερεθίζει προκλητικά την κοινή γνώμη με δηλώσεις φαντασιακών στρεμμάτων γης, με αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία, με χιλιάδες τεχνάσματα για να περνούν οι κατηγορούμενοι από τα ραντάρ υπηρεσιών και Αρχών, ακόμη και με απειλές κατά επιθεωρητών και ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια αίσθηση αποφοράς και εικόνας εγκληματικής οργάνωσης που ήδη επιβαρύνει τη χώρα και θέτει σε κίνδυνο τη ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων αφού πυροδοτεί μια μεγάλη σε εύρος έρευνα από την ευρωπαία εισαγγελέα. Η διαφθορά ως «κανονικότητα» και ως στοιχείο ευμάρειας και πλεονεξίας από στελέχη του Οργανισμού και μεγαλοαγρότες και ιδιοκτήτες ΚΥΔ δεν είναι μόνο μια βόμβα για την αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία αλλά και διαρκής κίνδυνος για τη δημοκρατία και τους όρους ισονομίας και δικαίου.

Τα παραπάνω και όσα αποκαλύπτονται και κατατίθενται διαμορφώνουν μια σχέση απόλυτης καχυποψίας και δυσπιστίας της χώρας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ένα περιβάλλον εσωτερικής ανισομετρίας και αδικίας στο κλονισμένο τοπίο της υπαίθρου. Η όποια συγκάλυψη ή πλημμελής διερεύνηση απλώς θα πολλαπλασιάσει το πρόβλημα.