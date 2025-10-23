Από τη στιγμή που το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών δεν μπορεί να λειτουργήσει, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη («βάλτε τα ονόματα (…) και σκεφτείτε αν μπορεί»), η πρώην υπουργός Εξωτερικών επανέφερε μια πρόταση που θυμίζει περισσότερο το Συμβούλιο Δημοκρατίας που λειτουργούσε τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης: τη συνεδρίαση ενός σχήματος, δηλαδή, στην οποία θα μετέχουν οι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί (Καραμανλής, Παπανδρέου, Σαμαράς, Τσίπρας), αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος (καθώς η κυβέρνηση 2012-2015 ήταν «Σαμαρά-Βενιζέλου») και ο σημερινός. «Με πρακτικά», και με όλους όσοι «είχαν την τιμή να χειριστούν τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας». Μπορώ να μαντέψω αρκετούς που θα είχαν αντίρρηση.

Διπλή ανάγνωση

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλό είναι να μένει έξω από την όποια πολιτική συζήτηση», είπε στη χθεσινή του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (ΣΚΑΪ). Και η ανάγνωση εδώ μπορεί να είναι διπλή: από τη μια ναι, οι υπουργοί πρέπει να αφήνουν εκτός τους ΠτΔ, άρα ο Νίκος Δένδιας δεν έπρεπε να επικαλεστεί τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Από την άλλη, όμως, η σύνταξη της πρότασης, που θα λέγαμε πως επιτρέπει τη δημιουργική ασάφεια, θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως αιχμή προς τον Πρόεδρο. Που βέβαια, αν θυμάμαι καλά, επελέγη γιατί ήταν πιο πολιτικός. Και αν δεν έκρινε πως πρέπει να τοποθετηθεί στο τετ α τετ με τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσε και να μην το κάνει.

Δύο στρατόπεδα

Δεν είναι βέβαια μόνο η ΝΔ που έχει εσωκομματικά θεματάκια – στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ίσως δούμε για πρώτη φορά επί Σωκράτη Φάμελλου να ασκείται σοβαρή εσωτερική πίεση στην Κουμουνδούρου, ώστε να πάρει σαφή θέση για το ζήτημα που συζητούν όλοι στην Αριστερά: τη σχέση τους με τον Αλέξη Τσίπρα και τις τυχόν πρωτοβουλίες που αυτός ετοιμάζει για την επόμενη ημέρα. Το ένα στρατόπεδο είναι αυτό των «πολάκηδων», που θέλουν πιο σκληρή στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και έμπρακτη απόδειξη πως οι βουλευτές δεν θα φύγουν από το κόμμα τους. Το άλλο, το φιλοτσιπρικό, θέλει να ξεκαθαρίσει ο Φάμελλος πως είναι ανοιχτός στον μετασχηματισμό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τριπλέτα

Πριν αρχίσει η φετινή επιχείρηση διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια άλλη που ξεκίνησε με τρία πρόσωπα εξ αριστερών, που άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη – με διαφορετικούς βαθμούς εμπλοκής: άλλος μπήκε σε ανώτατο όργανο, άλλος στα ψηφοδέλτια, άλλος εμφανιζόταν απλώς στις εκδηλώσεις. Από αυτή την τριπλέτα, κανείς δεν βρίσκεται σήμερα εντός του στενού κομματικού μηχανισμού. Ο ένας, που έλαβε και τη θέση, δεν βρίσκεται ούτε στον κατάλογο της ΚΟΕΣ που ανακοινώθηκε και ο οποίος περιελάμβανε, σε κάποια επιτροπή, σχεδόν όλους από το όργανο που συμμετείχε.

Απορία

Ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα μέτρηση – το ταβάνι ενός κόμματος ή το πάτωμα;