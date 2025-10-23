(Μνήμη Διονύση Σαββόπουλου)

Δεν μπορεί να είναι τόσο αφελείς. Δεν μπορεί να εισάγουν έκτακτη… ντροπολογία με συνυπογραφή 7 ολόκληρων υπουργών (!) για το ποιος θα καθαρίζει μισή πλατεία και για το ποιος θα έχει την ευθύνη της ασφάλειάς της. Εχουν προφανώς χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να επιχειρηματολογεί χθες στο Κοινοβούλιο χωρίς να έχει διόλου αίσθηση του γελοίου. Λες και τα 57 ονόματα και τα 57 φαναράκια από το ΙΚΕΑ – θα ήταν καλύτερα να είναι από τη Siemens; – αποτελούν το μείζον πρόβλημα σήμερα για τη χώρα και η απομάκρυνσή τους αξεπέραστο εμπόδιο. Αναθέτοντας στα σοβαρά σε άλλο υπουργείο την ευθύνη του Μνημείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη και σε άλλο τον καθαρισμό του χώρου εμπρός από τους εύζωνες. Για λίγα τετραγωνικά πλατείας!

Τόσος φόβος για τα χειρότερα που προφανώς έπονται; Τόση αδυναμία εμπρός σε οφθαλμοφανώς ασήμαντα γεγονότα, τα οποία όμως αδυνατούν οι κρατούντες να διαχειριστούν; Πρώτα ο κ. Ρούτσι που υποχρέωσε όλη την κυβέρνηση – και κυρίως τον κ. Φλωρίδη – σε αλλεπάλληλες κυβιστήσεις. Κι έπειτα τα 57 ονόματα τα οποία γράφονται και ξεγράφονται και ξαναγράφονται από τους αποφασισμένους γονείς ή από νεολαίους που δεν χαμπαριάζουν. Εκεί χαμηλά στη λεωφόρο Αμαλίας. Πώς λύνεται ο γόρδιος δεσμός; Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός που φέρει και την κύρια ευθύνη για το κομφούζιο; Θα κατεβάσει τα τανκς; Θα κάνει άθελά του, μέσω του εσωκομματικού παιχνιδιού, τον κ. Δένδια ήρωα; Επειδή ο τελευταίος δεν έχει ακόμη εκτεθεί ως προς τα τεκταινόμενα. Τέλος, οι περίφημοι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου, αν δεν αντιλαμβάνονται πόσο σοβαρό πράγμα είναι ο θυμός ενός λαού, κατανοούν τουλάχιστον την αστειότητα του να φορτώνουν στην κυρία Κωνσταντοπούλου όλα τα δεινά της πατρίδας;

Αν έτσι «επιλύουν» ένα κατά συνθήκην ψευτοπρόβλημα, φαντάζομαι τι θα γίνει και με κάτι αληθινά σοβαρό. Εχουν ξεχάσει τις χιλιάδες διαδηλώσεις που ξεκινούν κατ’ έθος από τα Προπύλαια και καταλήγουν στη Βουλή; Επίσης λησμονούν οι φωστήρες νομοθέτες ότι κάθε Κυριακή παραδοσιακά, στις 11 π.μ., γίνεται η επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο με πλήθη κόσμου – και κυρίως τουρίστες – να την παρακολουθούν με ενδιαφέρον; Τι θα γίνει τότε; Θα επελάσει το ιππικό; Ή, μήπως, τα ερπυστριοφόρα; Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση φτιάχνει έτσι έναν νέο Γρηγορόπουλο. Με τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να είναι ante portas και τις επετείους της 17ης Νοεμβρίου και της 6ης Δεκεμβρίου να έπονται. Προβλέπονται άρα υπέροχα Χριστούγεννα! Οπως τότε που οι μπαχαλάκηδες έκαιγαν ιεροτελεστικά το δέντρο του Αβραμόπουλου. Κάθε βράδυ. Το ξεχάσαμε κιόλας; Και δεν είναι πια μαζί μας κι ο Νιόνιος που θα μπορούσε να γράψει μια μπαλάντα για τη «Λήθη των Ηλιθίων».

Ο Μάνος Στεφανίδης είναι ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ