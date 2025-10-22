Αργησε ο Αλέξης Τσίπρας να πάρει θέση για το θέμα των ημερών. Με ένα μακροσκελές ποστ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως με την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες «δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνωστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος. Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος – ο ελληνικός λαός». Εικάζω ότι δεν έγραψε «το μνημείο ανήκει στους Ελληνες» επειδή το rebranding δεν έχει τελειώσει. Γιατί ο παλιός Τσίπρας κόπιαρε τον Ανδρέα Παπανδρέου όπως ανέπνεε, μηχανικά.

Διαδηλώσεις

O Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε την κυβέρνηση πως «κάνει ότι δεν ξέρει πως οι διαδηλώσεις δεν είναι συναυλίες, ούτε ποδοσφαιρικοί αγώνες, ώστε να αρκεί απλά να βρεθεί ένας “χώρος” που να χωράει το πλήθος, αλλά έχουν περιεχόμενο και αιτήματα και γίνονται μπροστά στη Βουλή γιατί εκεί ψηφίζονται οι αντιλαϊκοί νόμοι». Να τα λέμε κι αυτά. Το αγκάθι σ’ αυτή την κομματική αντιπαράθεση δεν είναι ο χώρος του μνημείου, είναι η χρήση του χώρου έξω από το κοινοβούλιο.

Απορία

Με το καλημέρα σας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση που δεν βλέπει στην Ολομέλεια κανένα κυβερνητικό στέλεχος έτοιμο να επιχειρηματολογήσει υπέρ της τροπολογίας. «Αναρωτιέμαι», συνέχισε, «πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο;». Στη θέση του μια απορία θα είχα: αν ο «αρμόδιος» στην πρώτη «στραβή» θα βάλει την εταιρεία καθαρισμού μπροστά από ένα μικρόφωνο να δώσει εξηγήσεις.

Μάρκετινγκ

Πριν μιλήσει στη Βουλή, ο Γιώργος Φλωρίδης βγήκε στην τιβί για να δώσει μια ιδέα της αγόρευσής του. «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο. Είναι χώρος ιερός και δεν προσφέρεται για πολιτικοκοινωνικές διαμαρτυρίες» υποστήριξε. Πάντως, από άποψη πολιτικού μάρκετινγκ είναι μάλλον λάθος να πουλάει το αφήγημα της ενότητας μια από τις πιο διχαστικές μεταγραφές του κυβερνώντος κόμματος από το ΠΑΣΟΚ. Είναι σαν να κηρύττει ομοψυχία ο Φούλιους Ζιζάνιους από το τεύχος του Αστερίξ με τον τίτλο «Διχόνοια».