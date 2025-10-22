Η πρόσφατη εικόνα στο Σύνταγμα δεν μπορεί να περιποιεί τιμή σε καμία μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Το φρακάρισμα από κόσμο στον σταθμό του Μετρό λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης που είχε ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το «πρωτόκολλο ασφαλείας», δείχνει ανάγλυφα πως το πρόβλημα είναι εδώ θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Τα ανεπαρκή δρομολόγια, οι συχνές καθυστερήσεις και κυρίως κατά τις ώρες της μεγάλης αιχμής, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα μεγάλων ατυχημάτων και το όλο θέμα πρέπει να μπει επί τάπητος από το υπουργείο και τις αρμόδιες Αρχές. Ενα πρώτο ζήτημα είναι η έλλειψη οδηγών που βέβαια αφορά και τον στόλο των λεωφορείων και των συρμών, κάτι που έχει ως επενέργεια και την ταλαιπωρία λόγω αραιότερων δρομολογίων αλλά και τα λιγότερα έσοδα από τους επιβάτες. Οι κινήσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς – και δη στο μετρό – που έχουν προγραμματιστεί πρέπει να επιταχυνθούν και η αγορά νέων συρμών είναι επιτακτική. Οι δε προσλήψεις και η στελέχωση συγκεκριμένων ειδικοτήτων είναι επίσης μια αναγκαία μέριμνα και όχι μια πολυτελής επιλογή.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εκτός από καθρέφτης της καθημερινότητας και μια κρίσιμη μεταβλητή για την ασφάλεια και την ομαλή μετακίνηση του κόσμου της πρωτεύουσας. Αποτελούν την καλύτερη δυνατή επιλογή για να μην έχουμε κίνηση στους δρόμους λόγω αυτοκινήτων ενώ προοπτικά λόγω νέων σταθμών και νέων συρμών μπορούν περαιτέρω να αποσυμφορήσουν την πόλη. Το θέμα της πυκνότητας δρομολογίων και της ασφαλούς μετακίνησης είναι κύριο.