Οταν ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε τον λόγο για δεύτερη φορά, για να απαντήσει σε όσα είχε ήδη πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει ήδη τη δήλωση που άφησε πληγές στη συνεκτική γραμμή της κυβερνητικής πλευράς. Πολλοί ήταν εκείνοι που ξαφνιάστηκαν που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έκανε αναφορά σε όσα είπε ο υπουργός Αμυνας – παρόμοια απορία δεν διατυπώθηκε μόνο από δημοσιογράφους, αλλά και από στελέχη της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Ο Ανδρουλάκης, ωστόσο, είχε ενημερωθεί σχετικά, η δήλωση ήταν σε γνώση του. Επέλεξε όμως να μη λειτουργήσει προωθητικά για τον υπουργό Αμυνας, τη στιγμή που και εκείνος υπογράφει τη σχετική τροπολογία.

Κοινή γράμμη

Δύο συντονιστικά της πασοκικής κοινοβουλευτικής ομάδας έλαβαν χώρα για το θέμα της τροπολογίας, ένα την προηγούμενη μέρα από τη συζήτηση στην Ολομέλεια και ένα χθες το πρωί: παρότι δημόσια υπήρξαν διαφοροποιημένες δηλώσεις στελεχών, μέσα στο όργανο κανείς εξ όσων συμμετείχε δεν είπε πως η τροπολογία πρέπει να ψηφιστεί. Αντίθετα, η μόνη συζήτηση που όντως έγινε, αν και σε χαλαρό κλίμα, αφορούσε την ένσταση αντισυνταγματικότητας – και εκεί, όσοι τάχθηκαν υπέρ, ξεκαθάρισαν πως πρέπει το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τη δική του, με συγκεκριμένη αιτιολόγηση, και όχι να ψηφίσει κάποια από αυτές των υπολοίπων κομμάτων. Ετσι και έγινε, στο τέλος.

Του τρίτου

Το πρόβλημα με το τρίτο κόμμα είναι πάντα, διαχρονικά, το ίδιο: ο εκάστοτε πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλάνε, συγκρούονται ο ένας με τον άλλο και έπειτα συνήθως ο πρώτος αποχωρεί χωρίς να ακούσει τους επόμενους να μιλούν. Οταν σε αυτή τη θέση βρισκόταν το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν λίγες φορές που έκανε φασαρία, ενοχλώντας τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, χωρίς να καταφέρνει και πολλά. Πλέον είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τον καβγά του τρίτου. Και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε όπως απαντούσαν προκάτοχοί του κάποτε στους επικεφαλής του κόμματός του: «Θα είχαμε τελειώσει τώρα αν δεν φωνάζατε».

Δημοσκοπήσεις

Αυτή η σειρά δημοσκοπήσεων αναπόφευκτα δημιουργεί αναταράξεις στον κεντροαριστερό χώρο, γιατί έχει αρχίσει να «μετράται», ως πρόσωπο αφού ακόμα κόμμα δεν υπάρχει, η επιρροή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Μια άποψη αναλυτών λέει πως ο πρώην πρωθυπουργός θα αφήσει αυτή τη κατάσταση να ξεδιπλώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί όταν ανακοινωθεί η κομματική πρωτοβουλία, θα μπουν και άλλοι στην εξίσωση – το ποιοι, το πώς και η συγκυρία τού πότε ανέκαθεν στη Μεταπολίτευση χαμήλωναν τη φόρα. Αρα στόχος ενός έξυπνου παίκτη, λένε, θα ήταν να την κρατήσει ζωντανή όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μη χαθεί στην πορεία.

Απορία

Τι ψηφίζουν οι «διαφοροποιημένοι» σε ονομαστική ψηφοφορία;