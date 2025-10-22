Η απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας δωρεάν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί 80.000 εγκαταστάσεις, με την τελική προθεσμία δηλώσεων να μετρά ακόμα 40 ημέρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο συνολικός αριθμός των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε κτίρια σε όλη τη χώρα κυμαίνεται μεταξύ 750.000 και 900.000.

Πάντως, η μη δήλωση στο μητρώο επισύρει πρόστιμα και συγκεκριμένα τα πρόστιμα ξεκινούν από 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια ευρείας δημόσιας χρήσης.