Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

«Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσουμε 4 απλά στοιχεία: τη διεύθυνση του κτιρίου, το έτος εγκατάστασης, τις στάσεις του ανελκυστήρα και το ΑΦΜ του συντηρητή, αν υπάρχει», εξηγεί στο MEGA ο Γεώργιος Βλασόπουλος, πρόεδρος συντηρητών ανελκυστήρων.

Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με τη βοήθεια του συντηρητή είτε αυτόνομα. Όπως επισημαίνει ο κ. Βλασόπουλος, η διαδικασία περιλαμβάνει 10 απλά βήματα και διαρκεί περίπου 3 λεπτά.

Όλοι οι ανελκυστήρες, είτε έχουν άδεια είτε όχι, είτε είναι δηλωμένοι στην άδεια οικοδομής είτε όχι, πρέπει να καταγραφούν. Όποιος δεν ολοκληρώσει την απογραφή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες κυρώσεις: 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες, 2.500 για επαγγελματικές στέγες και 5.000 για κτίρια ευρύτερης χρήσης κοινού.

Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ, τονίζει ότι «τώρα που το πρώτο βήμα απλοποιήθηκε, πρέπει να γίνει η απογραφή, ώστε να προχωρήσουμε στα δεύτερα και τρίτα βήματα και να φύγουμε από τη γραφειοκρατία».