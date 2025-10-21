Επειδή έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται τα ινστιτούτα στην Κεντροαριστερά (και εν αναμονή της ανακοίνωσης της επιστημονικής ομάδας του ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα), η επόμενη εκδήλωση είναι του Ινστιτούτου Ανδρέα Παπανδρέου. Θα γίνει αύριο στην Πάτρα, με τίτλο «η αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των fake news». Και, παραδόξως, μόνο δύο πολιτικοί θα δώσουν το παρών στα πάνελ και οι δύο πασοκικών αισθημάτων: ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο Δούκας, δε, θα μιλήσει για τη συμμετοχή, την παραπληροφόρηση και τις εκλογές. Φαντάζομαι πως εννοεί τις εθνικές, όχι τις άλλες.

Όχι σε αλλαγές

«Με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε σε εκλογές, δεν θα διευκολύνουμε τη ΝΔ, τώρα που ξέρει πως βρίσκεται μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας» – αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, παρότι χθες υπήρξαν σχετικοί ψίθυροι (που διαψεύστηκαν κατηγορηματικά άμεσα) και πιθανολογούσαν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με μια κίνηση-έκπληξη, θα κατέθετε δική του πρόταση αλλαγής του εκλογικού νόμου, με πιο σφιχτό μπόνους που θα έπαιρνε και ένας συνασπισμός κομμάτων, περιμένοντας τη ΝΔ να συμφωνήσει. Και, σε αυτό το σενάριο, «έβγαιναν» και οι 180 ψήφοι ώστε να εφαρμοστεί από την αμέσως επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στο συρτάρι

Τέτοιο σενάριο, είπαμε, δεν παίζει, γιατί κανείς δεν θέλει να βοηθήσει την κυβέρνηση που προηγείται στις δημοσκοπήσεις να πάρει αυτοδυναμία. Σε κάποια άλλη στιγμή, ωστόσο, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, θα είχε το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να στριμώξει την κυβέρνηση με ένα τέτοιο χαρτί; Αυτό είναι το καλό όταν «μετράς» πολλά χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις, έχεις «κάβα» που έχει μείνει στο συρτάρι – και όταν δεν τη βρίσκουν οι απέναντι, θα μπορούσες να την αξιοποιήσεις εσύ. Μια εκδοχή εκλογικού νόμου μπορεί και να υπάρχει ξεχασμένη σε κάποιο συρτάρι από το μακρινό 2009, με λίγο από το «χέρι» ενός κρατικού λειτουργού που σέβονταν όλες οι πλευρές.

Δίπολο

Πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του, πριν καν την έκδοση της «Ιθάκης», οι πρώτες δημοσκοπικές εταιρείες άρχισαν να τον περιλαμβάνουν στην ερώτηση για το πρόσωπο «που θα μπορούσε να ενώσει την Κεντροαριστερά» – και μάλιστα τον βρίσκουν πρώτο στο σχετικό ερώτημα. Δημιουργώντας, λένε οι αναλύσεις, ένα δίπολο μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς. Ποιον όμως συμφέρει στ’ αλήθεια αυτή η συζήτηση; Ειδικά σε αυτή τη φάση; Και ποιον δυσκολεύει όντως; Το μόνο βέβαιο είναι πως αυτά τα νούμερα δίνουν ένα επιπλέον έναυσμα για να γίνει και η σχετική συζήτηση για την από εδώ και πέρα σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας την Πέμπτη.

Απορία

Πόσο 2015 αντέχει το 2025;