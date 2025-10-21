Οι εκλογικοί χάρτες σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου αποτυπώνουν μια σαφή διαχωριστική γραμμή: αλλιώς ψηφίζουν οι μεγάλες πόλεις κι αλλιώς η ύπαιθρος. Ο πρώτες είναι φιλελεύθερες, η δεύτερη συντηρητική. Ακούγεται φυσιολογικό. Με βάση τη βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών, οι μητροπόλεις συνήθως προσελκύουν όσους είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και δουλεύουν σε κλάδους της οικονομίας όπου κυριαρχεί η σύγχρονη τεχνολογία. Στις αγροτικές περιοχές, από την άλλη, παραμένουν όποιοι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους – ή έχουν ξεκάθαρες αντιρρήσεις – για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Ετσι προέκυπτε σχεδόν πάντα ένας γεωγραφικός διαχωρισμός. Μόνο που πλέον αυτός έχει μετατραπεί σε γεωγραφική πόλωση. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, οι μεγάλες πόλεις προτιμούν Δημοκρατικούς αλλά η ενδοχώρα βάφεται στο ρεπουμπλικανικό κόκκινο. Στις προεδρικές εκλογές του 2022 στη Γαλλία, οι κωμοπόλεις ψήφισαν Λεπέν και τα μεγάλα αστικά κέντρα Μακρόν – τα δεύτερα έφεραν την ήττα της Ακροδεξιάς. Στην Ελλάδα, πάλι, μέχρι πρόσφατα η ΝΔ (που είχε επαναλανσαριστεί ως κεντρώο κόμμα από το 2019) έγραφε καλύτερα νούμερα στην πρωτεύουσα διατηρώντας ωστόσο σημαντικές δυνάμεις και στην υπόλοιπη επικράτεια. Τώρα, όμως, οι δημοσκοπικές της επιδόσεις δείχνουν καθαρά ότι πέφτει κι εκείνη θύμα του παραπάνω χάσματος.

Απόσταση

Στο Μαξίμου φέρονται να έχουν στα χέρια τους έρευνες στις οποίες το κυβερνών κόμμα βρίσκεται πάνω από το 30% στην Αττική αλλά κάτω απ’ αυτό στην περιφέρεια. Η συγκεκριμένη ψαλίδα υπολογίζεται στο 5%. Οι αιτίες αναζητούνται στο αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα που έχει δημιουργήσει τόσο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο κι οι χειρισμοί της στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν πολλά παράπονα – κι οι γαλάζιοι βουλευτές επαρχίας τα ακούν συχνά. Οι δε κυλιόμενες μετρήσεις που μελετάνε στην κυβερνητική έδρα αποκάλυπταν εδώ και καιρό πως οι νεοδημοκρατικές απώλειες στις συγκεκριμένες εκλογικές ομάδες δύσκολα ανακτώνται. Βέβαια, εκλογολόγοι έχουν επισημάνει ότι το πρόβλημα είναι μάλλον παλαιότερο. Στην εθνική κάλπη του 2023 η ΝΔ είχε πάρει 42,9% σε αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες. Στις ευρωεκλογές του 2024, ωστόσο, το ποσοστό της εκεί έπεσε στο 28,2%. Η απόλυτη κυριαρχία στους αγροτικούς νομούς δεν χάθηκε φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή. Επομένως, οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν είναι ο μοναδικός λόγος που εξηγεί την απομάκρυνση ενός άλλοτε προνομιακού για την Κεντροδεξιά κοινού από τη ΝΔ. Η αγροτική τσέπη παίζει αναμφισβήτητα ρόλο αλλά η ιδεολογική και κοινωνική απόσταση που νιώθουν στην περιφέρεια από το κέντρο λήψης αποφάσεων ίσως είναι εξίσου σημαντική.