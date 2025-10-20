Το συνηθίζουν οι προπονητές. Κυρίως όσοι δίνουν οδηγίες στο παρκέ. Το κάνει κατά κόρον ο Ομπράντοβιτς, εσχάτως το παρατηρούμε και από τον Αταμάν. Τι, δηλαδή; Να θέλουν με «δυνατές κουβέντες» να αφυπνίσουν τους παίκτες τους. Να τους δώσουν παραπάνω κίνητρο. Και εν τέλει να βελτιώσουν περισσότερο την απόδοσή τους.

Θα μπορούσε να πει κάποιος πως στο… τιμ αυτό εντάσσεται και ο πολύπειρος Μεντιλίμπαρ. Μετά το φινάλε του ματς στη Λάρισα, ο προπονητής του Ολυμπιακού έστρεψε αμέσως το βλέμμα του στη Βαρκελώνη και στο πολύ απαιτητικό ραντεβού για το Τσάμπιονς Λιγκ. «Αν παίξουμε όπως σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, τότε θα μας βάλουν οκτώ γκολ», είπε σε μια αποστροφή των δηλώσεών του ο Μεντιλίμπαρ. Ναι, το έκανε σε παιχνίδι που ο Ολυμπιακός νίκησε με περίπατο και δίχως να απειληθεί ουσιαστικά. Σε αγώνα κατά τον οποίο διατήρησε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκειά του. Και κυρίως σε ραντεβού που θύμισε ξανά πως ο Ελ Κααμπί στα καλά του, προφανώς και δεν έχει ταίρι στο εγχώριο πρωτάθλημα. Το γκολ – τακουνάκι του σέντερ φορ είναι απαύγασμα κλάσης. Τι κι αν έχασε ευκαιρίες ο Ελ Κααμπί; Το μείζον για έναν κεντρικό κυνηγό, για τον όποιο επιθετικό, είναι να βρίσκεται αυτός μέσα στις φάσεις. Και όπως λένε οι προπονητές, αν προκύπτει, τότε «μην τον φοβάστε». Αργά ή γρήγορα θα έρθει το γκολ. Μάλιστα, το πλέον δύσκολο ώρες ώρες είναι το εύκολο. Το σίγουρο. Εδώ ο Ελ Κααμπί έχει τον τρόπο του και ξεχνά να σταματήσει όταν πάρει μπροστά. Και οι άνθρωποι των πάγκων ζητούν οι πάντες να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Τι άλλο έμεινε με άρωμα Μεντιλίμπαρ από το ματς στον Κάμπο; Η απόδοση του Μάνσα σε θέση κεντρικού μπακ. Ο προπονητής έχει τη διάθεση να βγάλει νέους ποδοσφαιριστές. Το έχει (απο)δείξει με τον Μουζακίτη και τον Κωστούλα, τον Έσε, τον Τζολάκη και τον Κοστίνια. Δημιουργεί υπεραξία στους παίκτες του ο τεχνικός και μοιάζει σαφές ότι έπονται και άλλοι στον κατάλογο. Ένας από αυτούς είναι ο Μάνσα. Ο Βραζιλιάνος προωθείται στις στημένες μπάλες, βγάζει αυτοπεποίθηση, τον είδαμε για δεύτερη φορά βασικό μετά τον αγώνα Κυπέλλου στην Τρίπολη και ασφαλώς θα χρειαστεί να τον παρακολουθήσουμε ξανά και ξανά. Είναι, ωστόσο, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρότζεκτ για τους Ερυθρόλευκους που δίνουν χώρο και χρόνο στους αληθινά ταλαντούχους. Άλλωστε, μετά τον εξαιρετικό Πιρόλα, γιατί να μην προστεθεί στα μετόπισθεν και μπακ από τη Βραζιλία;