Οταν οι προβολείς της δημοσιότητας στράφηκαν μακριά από τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, το σκοτάδι έπεσε και πάνω στην αντιπρόεδρό του. Μέχρι που βρήκαν την «όρεξη» να διαδώσουν στα σόσιαλ μίντια τη συνομιλία τους, και να ειρωνευτούν το «damage control» της τρικυμίας που ξέσπασε στο φλιτζάνι ενός κομματιδίου το οποίο δεν περνάει καν το κατώφλι του 3%, αυτοί που μέχρι πέρυσι δήλωναν γοητευμένοι από τον Κασσελάκη. Ετσι, ξανανέβηκε η Θεοδώρα Τζάκρη στο κομματικό παλκοσένικο κι εμείς βεβαιωθήκαμε ότι κοιμάται τώρα στα σανίδια.

Καταδίκες

Η Ολγα Γεροβασίλη έβγαλε γραπτή δήλωση με τίτλο «Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς» για τον καβγά Βελόπουλου – Καιρίδη που έγινε στην Ολομέλεια ενώ εκείνη προήδρευε. Κατά τα γραφόμενά της, τέτοια επεισόδια «δεν έχουν θέση στον κοινοβουλευτισμό και είναι απολύτως καταδικαστέα». Οντως, δεν έχουν, αλλά οι λεκτικές καταδίκες εκ των υστέρων δεν αρκούν. Σωφρονισμός χωρίς κάποιου είδους τιμωρία δεν δουλεύει για όποιους βλέπουν το Κοινοβούλιο σαν τηλεπλατό τρας εκπομπής.

Διχασμός

«O κ. Δένδιας στη Βουλή είπε ότι είναι δίπλα στον κ. Ρούτσι ανθρώπινα, όπως κι εμείς, και λίγο αργότερα είπε ότι είναι δουλειά της Δικαιοσύνης να αποφασίσει. Επέλεξαν κάποια Μέσα να μην προβάλουν τη δήλωση αυτή για να δημιουργήσουν ένα κλίμα διχασμού». Τάδε έφη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το στούντιο πρωινάδικου. Οπότε, αν δεν το ξέρατε, τα επάρατα μίντια ευθύνονται για την ποιότητα των σχέσεων του Πρωθυπουργού με τον υπουργό Αμυνας. Οχι ο πολιτικός ναρκισσισμός και των δύο.

Κόμμα

Θα κάνει κόμμα ο Φειδίας Παναγιώτου. Εντάξει, δεν θα είναι ακριβώς κόμμα αλλά εφαρμογή για κινητά (με το ευφάνταστο όνομα Αμεση Δημοκρατία) που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε κόμμα. Οι χρήστες της θα επιλέξουν υποψήφιους βουλευτές και μετά – αν εκείνοι εκλεγούν – θα τους ελέγχουν μέσω αυτής. Σκέφτεται μάλιστα να κάνει και franchise στην Ελλάδα. Να μια ιδέα που θα μπορούσε να επεξεργαστεί στο πλαίσιο του rebranding του σαν κάποιος που φιλοδοξεί να επιστρέψει «στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης» ο Τσίπρας.