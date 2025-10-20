Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την κυβέρνηση να έχει απωλέσει τα ποσοστά που εξασφαλίζουν την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός μας, όπου σταθεί και για οτιδήποτε ομιλεί, μας υπενθυμίζει με το πατρικά διδακτικό σηκωμένο δάχτυλό του, πως αυτός προσωπικά μας εξασφαλίζει τη «σταθερότητα» η οποία, με τη σειρά της, εξασφαλίζει την επιβίωση του έθνους, από την οικονομία μας ως την ασφάλεια κι ακεραιότητά μας. «Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα» μας θύμισε μιλώντας στον ΣΕΒ, «είμαι Πρωθυπουργός της Ελλάδος και φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης» είπε στη Βουλή. Αν μιλήσει στη Μητρόπολη θα μας πει «εγώ ειμί η σταθερότητα και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται».

Και θα ξορκίσει τον σατανά της ενοχλητικής αντιπολίτευσης που τολμά να απειλεί τη σταθερότητα, των λαϊκών διαδηλώσεων που δεν σέβονται τη σταθερότητα, των επικριτικών δημοσιογράφων που δεν ομνύουν στη σταθερότητα. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι στον πάτο της Ευρώπης αλλά διαβάζουμε ύμνους για την οικονομία άρα, οκ, θα φάμε σταθερότητα. Ολες οι μετρήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι βασιλεύει η διαφθορά και η ατιμωρησία αλλά αυτό, στο Κατά Κυριάκον Ευαγγέλιο, θεωρείται σταθερότητα. Η ΕΥΠ παρακολουθούσε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δικαιοσύνης και τους υπουργούς διότι αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα. Και δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις γιατί μπορεί, με σταθερότητα. Η επικοινωνιακή διαχείριση των ευθυνών για τα Τέμπη είναι κάτι σαν ανθρωποθυσία στη σταθερότητα. Οι βουλευτές της ΝΔ που αντιμετωπίζουν τον θυμό ψηφοφόρων, αγροτών, κτηνοτρόφων, τη ζουν στο πετσί τους τη σταθερότητα. Ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε από τηλεοράσεως ότι δεν είναι σκάνδαλο και αυτό αποπνέει σταθερότητα. «Ποια είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας;» αναρωτήθηκε ανάστατος ο θιγείς νεοδημοκράτης διότι ο Μητσοτάκης έσωσε εμάς από την αστάθεια και τους υπουργούς του από δικογραφίες. Κι αυτό, ναι, είναι σταθερότητα.

Κάποτε οι ανόητοι νομίζαμε ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα γιατί έχει στον πυρήνα της τη σύγκρουση και τη διαβούλευση μαζί. Γιατί οι κυβερνήσεις πέφτουν χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε επανάσταση. Σήμερα μαθαίνουμε ότι όλα αυτά είναι άκυρα τώρα διότι προέχει η «γαλάζια» σταθερότητα. Συγγνώμη αν ενοχλήσαμε. Της χώρας τα ρεντίκολα.