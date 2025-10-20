Αν ένας σεναριογράφος τοποθετούσε τους ήρωές του να επιχειρήσουν – και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία – μια ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, εν ώρα λειτουργίας, Κυριακή πρωί περί τις 9.30 (τοπική ώρα), μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού, το πιθανότερο είναι πως η επιλογή του θα θεωρούνταν εξαιρετικά τολμηρή, αν όχι ακραία. Χρειάστηκαν όμως μόλις τέσσερα λεπτά (αρχικά ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη ληστεία είχε αναφερθεί ως επτά λεπτά) ώστε μια τετραμελής σπείρα καλά διαβασμένων ληστών να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό και να κλέψει κοσμήματα αμύθητης αξίας από τον πρώτο όροφο του μουσείου.

«Κερκόπορτα» αποδείχθηκε για το πρώτο σε επισκεψιμότητα μουσείο παγκοσμίως η μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου, που βλέπει προς την πλευρά του Σηκουάνα. Οι δράστες – δύο εκ των οποίων φορούσαν κίτρινα γιλέκα, ώστε εξ αποστάσεως να μοιάζουν με εργάτες – χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό μηχάνημα με πτυσσόμενη σκάλα για να προσεγγίσουν τον στόχο τους. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ωστόσο αν το όχημα υπήρχε γύρω από το μουσείο στο πλαίσιο κάποιων εργασιών ή αν μεταφέρθηκε από τους ληστές επί τούτου στο σημείο. Αποσαφηνισμένο (μέχρι αργά χθες το βράδυ και ενώ η έρευνα ήταν σε εξέλιξη) δεν ήταν ούτε το γεγονός αν με τροχό ή με αλυσοπρίονο κατάφεραν να ανοίξουν ένα από τα παράθυρα της αίθουσας Απόλλων, στην οποία εκτίθενται τα διαμάντια του Παλαιού Καθεστώτος (προ της Γαλλικής Επανάστασης), τα διαμάντια της Πρώτης Γαλλικής Αυτοκρατορίας έως τη Μοναρχία του Ιουλίου και τα κοσμήματα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που εκτιμούμε γιατί είναι η ιστορία μας», δήλωσε χθες το βράδυ ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι τα κλοπιμαία θα ανακτηθούν και πως οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Το στέμμα που γλίτωσε

Συνολικά εκλάπησαν εννέα αντικείμενα, ωστόσο οι ληστές έφυγαν με ένα λιγότερο στα χέρια τους, καθώς το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, που είναι διακοσμημένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, βρέθηκε σπασμένο έξω από το μουσείο – πιθανότατα τους έπεσε κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού ειδησεογραφικού καναλιού BFMTV, αργά το απόγευμα, που αναφέρει ως πηγή του την εισαγγελέα Λορί Μπεκό, από την αίθουσα Απόλλων είχαν κλαπεί τέσσερα κομμάτια από τη συλλογή της αυτοκράτειρας Ευγενίας – δύο καρφίτσες και ένα διάδημα –, ένα σετ κολιέ και σκουλαρίκια της Μαρί Λουίζ και ένα κολιέ, ένα σκουλαρίκι και ένα διάδημα από τις συλλογές των βασιλισσών Μαρίας – Αμαλίας και Ορτάνς. Τον κατάλογο επιβεβαίωσε αργότερα και το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού.

H ελληνίδα ξεναγός

«Πρόκειται για πολύ σπουδαία κοσμήματα τα οποία δεν είναι regalia, δηλαδή βασιλικά κειμήλια, αλλά imperalia, προέρχονται από την εποχή μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι πολύ λίγα τα πολύτιμα αντικείμενα που σώζονται από εκείνη την εποχή. Είναι πραγματικά πολύ στενόχωρο το γεγονός της κλοπής, διότι τα κοσμήματα που πήραν οι ληστές δεν μπορούν να αντικατασταθούν», λέει στα «ΝΕΑ» η με εμπειρία 26 χρόνων ξεναγός Αννα Θεοδωρίδη.

Αίνιγμα αποτελεί και το πώς κατάφεραν να παραβιάσουν τις προθήκες της συγκεκριμένης αίθουσας, καθώς είχαν εγκατασταθεί στο μουσείο το 2019 και θεωρούνταν «ό,τι πιο σύγχρονο παγκοσμίως σε επίπεδο ασφαλείας, που αντέχουν βάσει των προδιαγραφών, μεταξύ άλλων, σε αλλεπάλληλα χτυπήματα και πολλαπλούς πυροβολισμούς», όπως ανέφεραν στελέχη της ελληνικής εταιρείας κατασκευής τους σε δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» (3/2020). Οι πρώτες εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που διέρρευσαν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τους δράστες τη στιγμή που παραβιάζουν τη μία προθήκη, χωρίς όμως η ποιότητα της εικόνας να μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα εργαλεία και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκαν, αν και μια πρώτη «ανάγνωση» δείχνει τον κακοποιό να πριονίζει την προθήκη.

Τέσσερις δράστες

«Πρόκειται για μια μεγάλη ληστεία», ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιέζ, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία πιστεύει πως συμμετείχαν τέσσερις ληστές και ότι η επιχείρηση φέρει τη σφραγίδα έμπειρων επαγγελματιών, αφού ενήργησαν με ακρίβεια και ταχύτητα, και ευτυχώς χωρίς να υπάρξει απειλή για την υγεία ή τη ζωή κανενός.

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο της διάρρηξης με σκούτερ, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ένα εξ αυτών εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο λίγο αργότερα.

Με το που έγινε αντιληπτή η κλοπή, το μουσείο εκκενώθηκε άμεσα. Εκλεισε τις πόρτες του και σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως δεν θα επαναλειτουργούσε εντός της ημέρας «για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διατηρηθούν ίχνη και αποδείξεις για την έρευνα». Στο μεταξύ, οι Αρχές εξέταζαν ενδελεχώς τα ίχνη που άφησαν οι δράστες καθώς και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ απέκλεισαν και τους δρόμους που περιβάλλουν το μουσείο.

Σενάρια της επόμενης ημέρας

Το βέβαιο είναι πως ό,τι αφαιρέθηκε από την αίθουσα Απόλλων δεν είναι δυνατόν να διατεθεί στην αγορά καθώς τα αντικείμενα είναι αναγνωρίσιμα, οι Αρχές έχουν απλώσει ήδη τις κεραίες τους προς πάσα κατεύθυνση, ενώ ο αριθμός των αποδεκτών που θα μπορούσαν να πληρώσουν έστω και το μισό της αξίας των συγκεκριμένων έργων είναι υπερβολικά μικρός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το καλό σενάριο είναι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, πως πρόκειται για μια κατά παραγγελία ληστεία από κάποιον παθιασμένο συλλέκτη. Το κακό σενάριο θέλει τους ληστές να απογυμνώνουν τα κοσμήματα από τους πολύτιμους λίθους, τους οποίους και θα διοχετεύσουν πολύ ευκολότερα στην αγορά. Υπάρχουν βεβαίως και οι πιο ακραίες φωνές που κάνουν λόγο για πρόβα τζενεράλε ενός μεγαλύτερου και ακόμη πιο θεαματικού χτυπήματος, με δεδομένο ότι το Λούβρο είναι ευάλωτο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά κτιριακά προβλήματα λόγω παλαιότητας, εξού και προγραμματίζονται εργασίες ανακαίνισης ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Κοσμήματα με χιλιάδες διαμάντια

Στην πλούσια λεία των δραστών περιλαμβάνεται το αποκαλούμενο διάδημα της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς, που κοσμείται με 24 ζαφείρια, εκ των οποίων δέκα πολύ μικρά, και 1.083 διαμάντια, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εξαιρετικής ποιότητας της παρισινής κοσμηματοποιίας των αρχών του 19ου αιώνα, μαζί με ένα ασορτί κολιέ και ένα σκουλαρίκι (από ζεύγος).

Συνολικά 2.438 διαμάντια έχει ο φιόγκος-καρφίτσα για τον κορσέ της αυτοκράτειρας Ευγενίας που αρχικά αποτελούσε το κεντρικό στοιχείο μιας ζώνης που ήταν στολισμένη με περισσότερες από 4.000 πέτρες από τα Διαμάντια του Στέμματος. Από τη συλλογή της προέρχονται επίσης μία τιάρα με διαμάντια που απεικονίζεται να φορά σε ζωγραφικό έργο του Πιερ-Ντεζιρέ Γκιγλεμέ που επίσης εκτίθεται στο Λούβρο, όπως και μία εντυπωσιακή καρφίτσα με 94 διαμάντια (ανάμεσά τους και δύο που ο Λουδοβίκος ΙΔ’ χρησιμοποιούσε ως κουμπιά του γιλέκου του), γνωστή ως λειψανοθήκη, καθώς στο πίσω μέρος της υπήρχε υποδοχή για λείψανο και σχετική επιγραφή.

Τέλος, οι ληστές κατάφεραν να αποσπάσουν και σετ κοσμημάτων – κολιέ και σκουλαρίκια – το οποίο ο Ναπολέων προσέφερε στη Μαρία-Λουίζα με αφορμή τον γάμο τους και είναι δημιουργία του 1810. Το κολιέ αποτελείται από 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια. Αποκτήθηκαν από το μουσείο το 2004 επίσης μέσω αγοράς.