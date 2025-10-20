Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όταν ληστές εισέβαλαν με κινηματογραφικό τρόπο, σκαρφαλώνοντας με σκάλα στην πρόσοψη του μουσείου και μέσα σε μόλις επτά λεπτά, άρπαξαν ανεκτίμητα κοσμήματα από την περίφημη Γκαλερί του Απόλλωνα.

Αυτόπτες μάρτυρες της πρωτοφανούς διάρρηξης ήταν ο Λουκάς και η Δανάη Χέντερστεντ, δύο Έλληνες μαθητές που βρίσκονταν στο χώρο. Όπως περιέγραψαν στην ΕΡΤ:«Δεν είδαμε τους δράστες, αλλά παρατηρήσαμε πολλούς ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι. Οι άνδρες της ασφάλειας μας καλούσαν να κατευθυνθούμε προς την έξοδο», ανέφερε η Δανάη, προσθέτοντας πως δεν ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Μπήκαμε στην κεντρική είσοδο, όπου είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος. Δεν μας έλεγαν τι συνέβαινε – μόνο ότι κάποιος είχε προσπαθήσει να αγγίξει ένα έργο τέχνης», πρόσθεσε η ίδια, σημειώνοντας ότι η ίδια και ο αδερφός της δεν είχαν προλάβει να δουν τα πολύτιμα εκθέματα που εκλάπησαν.

Βίντεο που δημοσίευσε το γαλλικό δίκτυο BFMTV δείχνει έναν κουκουλοφόρο με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει μια προθήκη μέσα στην Γκαλερί του Απόλλωνα, από όπου αφαιρέθηκαν οκτώ αντικείμενα – όλα κοσμήματα βασιλικών οικογενειών της Γαλλίας.

Η Ελληνίδα ξεναγός Σοφία Μαλαθρίτη, η οποία βρισκόταν στον χώρο, περιέγραψε το χάος που επικράτησε:«Το προσωπικό του μουσείου προσπάθησε να κρατήσει τους επισκέπτες ασφαλείς. Έκλεισαν οι πόρτες, κανείς δεν μπορούσε να βγει. Μετά από περίπου μία ώρα, άνοιξαν οι έξοδοι και μας οδήγησαν έξω», ανέφερε.

«Ήμουν εκεί την προηγούμενη μέρα και θαυμάζαμε αυτά τα μοναδικά κοσμήματα. Ήταν από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει, καθώς η πλειονότητα της συλλογής των γαλλικών βασιλικών κοσμημάτων πουλήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα», πρόσθεσε η ίδια.

Τι ακριβώς εκλάπη

Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, οι δράστες αφαίρεσαν οκτώ κομμάτια, μεταξύ των οποίων μια τιάρα, ένα ζαφειρένιο κολιέ και σκουλαρίκια από τις συλλογές της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας, της βασίλισσας Ορτάνς και της Μαρίας-Λουίζας.

Ωστόσο, οι ληστές δεν κατάφεραν να πάρουν το πλέον πολύτιμο αντικείμενο της συλλογής το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, το οποίο φέρεται να έριξαν καθώς διέφευγαν. Ασφαλές παρέμεινε και το περίφημο διαμάντι Regent, αξίας άνω των 60 εκατ. δολαρίων, το οποίο επίσης φυλάσσεται στην ίδια γκαλερί.

Σήμερα, μία μέρα μετά το συμβάν, το Λούβρο παραμένει κλειστό, με πλήθος επισκεπτών να περιμένουν υπομονετικά έξω από το μουσείο.