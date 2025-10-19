Και το όνομα αυτού «Ιθάκη». Με έμπνευση από το γνωστό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, αλλά και από τη δική του επιλογή να ανακοινώσει την έξοδο της Ελλάδας από τον μηχανισμό στήριξης με φόντο το νησί, ο τίτλος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, είναι η προσωπική του αφήγηση για γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της χώρας: την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, τη διαπραγμάτευση του 2015 και τους πιο κρίσιμους σταθμούς της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έως το 2019, όπως την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού και τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Το βιβλίο, ωστόσο, θα έχει και μια πιο προσωπική χροιά, περιγράφοντας την πολιτική αφύπνιση του Τσίπρα στα νεανικά του χρόνια στην ΚΝΕ και στον ΣΥΝ, ενώ θα δίνει απαντήσεις και για όσα συνέβησαν μετά το 2019 στον ΣΥΡΙΖΑ («έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του»), τα οποία τελικά οδήγησαν στο εκλογικό ποσοστό του 2023 και την παραίτησή του από την ηγεσία. «Τα γεγονότα αποδίδονται και χρωματίζονται δραματικά από την προσωπική, εξομολογητική αλλά και αυτοκριτική ματιά του συγγραφέα», αναφέρει ο εκδοτικός οίκος Guttenberg. Στα 11+1 κεφάλαια που περιέχονται στην «Ιθάκη», που όπως λέει ο εκδότης του «δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον», ως μια ευκαιρία να στοχαστεί – ο συγγραφέας και οι αναγνώστες – «όχι απλώς στο “τι κάναμε”, αλλά στο τι “να κάνουμε”». Το περιγράφει, μάλιστα, ως «πεδίο συνάντησης όσων κατανοούν ότι είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη στιγμή στη Μεταπολίτευση, ένα κίνημα «από τα κάτω», που μόνο αυτό μπορεί να δώσει υλική υπόσταση σε μια προοπτική δικαιοσύνης και προόδου». Αλλο ένα προμήνυμα για τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού. Η «Ιθάκη» θα αποτελέσει όντως το σημείο καμπής για την πορεία του συγγραφέα του, καθώς θα ολοκληρώσει έναν κύκλο rebranding, θα καθορίσει τις σχέσεις του με το πρώην κόμμα του και τα στελέχη του, ενώ παράλληλα, μέσα από τις εκδηλώσεις-παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα (δύο από αυτές αναμένονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη), θα δώσει στην Αμαλίας μια πρώτη εικόνα για τον πυρήνα πολιτών που είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον Τσίπρα σε ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα – οι παρουσίες, οι διαθέσεις, οι επαφές και οι μετρήσεις φαίνεται πως θα καθορίσουν τον τρόπο και τον χρόνο που αυτό θα κάνει την εμφάνισή του.