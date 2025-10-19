Περισσότερα από 70.000 αντικείμενα – από τα 100.000 περίπου που έχουν εντοπιστεί στο Τατόι, αλλά και σε άλλα σπίτια που ανήκαν στην τέως βασιλική οικογένεια – προερχόμενα από 1.908 διαφορετικές κατηγορίες και καλύπτοντας 102 χρόνια ιστορίας, συνθέτουν το μεγαλύτερο ψηφιακό μουσείο στην Ελλάδα, το οποίο από χθες είναι προσιτό σε όλους μέσω της ιστοσελίδας tatoicollections.culture.gov.gr.

Ο νέος ιστότοπος, που θα εμπλουτιστεί με τουλάχιστον 20.000 αντικείμενα έως το τέλος του έτους, επιτρέπει στους επισκέπτες να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα για την καθημερινότητα στο Τατόι, αλλά και για την ιστορία της χώρας, καθώς το υλικό δεν θα είναι δυνατόν να εκτεθεί στο σύνολό του στους χώρους του πρώην βασιλικού κτήματος, όταν αυτό θα λειτουργήσει εντός του 2026, όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση του εγχειρήματος η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Για την υλοποίηση του έργου, το οποίο ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, απαιτήθηκαν 171.710 εργατοώρες και 2,3 εκατ. ευρώ.