Για δέκα χρόνια αποδύθηκε, μαζί με τους συνεργάτες του, σε ένα «κυνήγι» επιζώντων από το Ολοκαύτωμα σε 15 χώρες. Κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 1.200 μαρτυρίες που ηχογραφήθηκαν σε 11 γλώσσες ανάλογα με τη χώρα καταγωγής των συνεντευξιαζομένων και 25.000 φωτογραφίες και έγγραφα. Και δημιούργησε το Κέντρο Ερευνας και Τεκμηρίωσης Κεντρικής Ευρώπης Centropa: μια ψηφιακή συλλογή με άγνωστες σε μεγάλο βαθμό ιστορίες Εβραίων που παρέμειναν στην Ευρώπη μετά την καταστροφή.

Είναι ο Εντουαρντ Σερότα. Ο 76χρονος Αμερικανός που ζει μόνιμα στην Ευρώπη. Αν και τα πρώτα βήματά του τον οδήγησαν προς το μάρκετινγκ και τον έγγαμο βίο, γρήγορα συνειδητοποίησε πως δεν του ταίριαζε τίποτα από τα δύο. Και ενώ δοκίμαζε διάφορες δουλειές, η αγάπη του για τη φωτογραφία έμενε ακλόνητη, ενώ ανακάλυψε την ομοφυλοφιλική σεξουαλική του ταυτότητα. Κατά την παραμονή του στην Ευρώπη και ενώ κάλυπτε φωτογραφικά θέματα όπως η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η πολιορκία του Σαράγεβο οι ιστορίες της εξαφανισμένης και εξαφανιζόμενης εβραϊκής ζωής δεν έπαυαν να τον γοητεύουν. Και καθώς διαπίστωσε πως κανένας δεν τις κατέγραφε πια ξεκίνησε το συγκεκριμένο εγχείρημα, το οποίο προβλήθηκε και από εκτενές δημοσίευμα των «New York Times».

45.000 σελίδες

«Ξεφυλλίζοντας» τις σελίδες του Centropa (centropa.org) – η ιστορία του οποίου πλέον μετρά ένα τέταρτο του αιώνα – μπορεί ο επισκέπτης να διαβάσει κατά κύριο λόγο στα αγγλικά περί τις 45.000 σελίδες με μαρτυρίες, οι οποίες εδώ και δύο χρόνια έχουν περάσει στη συλλογή του Μουσείου Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών, Εβραίων από την Ουκρανία, την Ουγγαρία και τη Ρωσία, αλλά και από Σεφαραδίτες Εβραίους που εξακολουθούν να ζουν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ανάμεσά τους υπάρχουν και οι ιστορίες 14 Εβραίων που έζησαν ή ζουν ακόμη στην Ελλάδα (οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 2000 και 2009) πλαισιωμένες από 341 φωτογραφίες.