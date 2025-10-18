Σε μια κινούμενη άμμο όπως αυτή που θυμίζει το σημερινό πολιτικό τοπίο, είναι φανερό ότι τα πάντα ρει και ουδέν μένει (Ηράκλειτος – όχι δικό μου). Το προηγούμενο δεκαήμερο το αναλώσαμε, ως ενθυμείσθε, στο… σοβαρότατο θέμα της απόφασης του προέδρου Αλέξη του εξ εφέδρων να παραιτηθεί αυτοβούλως από τα προνόμια που του παρείχε η βουλευτική ιδιότητα. Η απόφαση, η οποία δημιούργησε κύματα ενθουσιασμού στους fans του αρχηγού εξαιτίας της αυτοθυσίας τού εξ εφέδρων προέδρου να βγει στη βιοπάλη για τα προς το ζην, δεν φαίνεται να είχε ευρύτερες διαστάσεις. Παρά τις αυτοθυσιαστικού χαρακτήρα δεσμεύσεις πως ό,τι κάνει το κάνει προκειμένου να σώσει τον λαό. Ο λαός, χαμπάρι.

Ολες (μα όλες!) οι δημοσκοπήσεις (οι πραγματικές μιλάμε τώρα, όχι οι άλλες οι «πέτσινες») καταδεικνύουν ότι το «κόμμα Τσίπρα» κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8%. Οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί είναι στο πλαίσιο του σχεδιασμού «μπαμπούλας στο δωμάτιο». Αυτό το 6% με 8% τώρα, παρά το άγριο σπρώξιμο του προέδρου εξ εφέδρων Τσίπρα από τα φιλοκυβερνητικά μέσα (θέλουν, σώνει και καλά, να βρεθεί αντίπαλος του προέδρου Μητσοτάκη για να υλοποιηθεί ολόκληρος ο σχετικός σχεδιασμός), είναι που συγκρατεί τον λαϊκό μας ηγέτη.

Διότι, σου λέει, και σωστά, με ποσοστά κάτω του 10% στην Ελλάδα δεν βγαίνεις περιοδεία ούτε στα κεμπαπτζίδικα του Μοναστηρακίου, όχι να βρεθείς αντίπαλος του Μητσοτάκη σε εκλογές. Εξού και οι δικές μου πληροφορίες είναι πως ο αρχηγός θα το καθυστερήσει το εγχείρημα για τον καινούργιο χρόνο. Μάλλον κατά την άνοιξη, που θα έχει φτιάξει και ο καιρός και θα ευνοεί τις βόλτες στην περιφέρεια. Πάντως το (ογκώδες) βιβλίο που ετοιμάζει ο… Μαραντζίδης θα παρουσιαστεί κανονικά, αρχές Δεκεμβρίου…

Α, θα έχει και προδημοσίευση, μου λένε. Μη μας αιφνιδιάσει κιόλας…

Στόχος ζωής

Αντιθέτως, φαίνεται πιο αποφασισμένος να προχωρήσει ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς, αποδεικνύοντας ότι οι κατά καιρούς «πρεσβείες» που του έστειλε ο άλλος, ο πρόεδρος Κυριάκος, να αποκαταστήσει τη σχέση, ρίχνοντας τους τόνους της μεταξύ τους κόντρας, πήγαν κατευθείαν «κουβά». Πότε θα προχωρήσει ο πρόεδρος Αντώνης, δεν είναι απολύτως σαφές. Πιθανόν, μέσα στον Νοέμβριο, εκτός κι αν διαπιστώσει ότι στο μεταξύ τα πράγματα για τον πρόεδρο Κυριάκο εξελίσσονται σε θετική κατεύθυνση (αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα – ό,τι κάνει του βγαίνει ανάποδα…).

Διότι ο πρόεδρος Αντώνης δεν έχει καμία άλλη φιλοδοξία, παρά το πώς να κάνει ζημιά στον πρόεδρο Κυριάκο με το ποσοστό που θα λάβει. 2%; 3%; Οσο μπορέσει. Στόχος ζωής είναι αυτός…

Κακά νέα για το Μαξίμου

Το «καλό» νέο είναι ότι ο «βραχνάς» που αντιπροσωπεύει για την κυβέρνηση η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι τελειώνει σε λίγους μήνες. Η γυναίκα που για τουλάχιστον τρία χρόνια ταράζει τον ύπνο όχι μόνο όσων εγκαταβιούν στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και εκτός αυτού, με τις δικογραφίες και τα ραπόρτα που στέλνει κάθε τρεις και λίγο (τρένα, ΟΠΕΚΕΠΕ, πράσινα σπιτάκια και τα λοιπά), ολοκληρώνει σε μερικούς μήνες τη θητεία της. Ως εκ τούτου, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή της. Και εδώ ακριβώς ολοκληρώνεται ό,τι «καλό» νέο υπάρχει σ’ αυτή την ιστορία. Διότι το «κακό» το νέο είναι ότι αυτός που θα τη διαδεχθεί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις (φέρεται ως φαβορί), είναι ένας εκ των αναπληρωτών της. Ονομάζεται Αντρες Ρίτερ, είναι Γερμανός την καταγωγή, θεωρείται πολύ σκληρός και έως τώρα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προέρχεται και αυτός από το δικαστικό σώμα, καθώς έχει διατελέσει καμιά 25αριά χρόνια εισαγγελέας στη Γερμανία, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγαπημένο του χόμπι είναι να κυνηγάει ακατάπαυστα τις απάτες με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Παίζει, λέει, στα δάχτυλα τη σχετική νομοθεσία και βρίσκεται πίσω από την αποκάλυψη μερικών εντυπωσιακών απατών που συντελέστηκαν με τις επιδοτήσεις και δεν είναι κατ΄ ανάγκην μόνον αγροτικές. Αλλά επειδή το ξέρει και αυτό το θέμα, όσο να πεις, το Μέγαρο Μαξίμου λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ το ενδιαφέρει άμεσα το ζήτημα του διαδόχου της κυρίας Κοβέσι…

Τρεις διεκδικητές για μία θέση

Ρώτησα αν υπάρχουν ανταγωνιστές του κυρίου Ρίτερ και έλαβα καταφατική απάντηση. Οχι πολλοί, δυο τρεις. Είναι ένας Ιταλός που ονομάζεται Στέφανο Καστελάνι, υπηρετεί στο ιταλικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας ισπανός διοικητικός δικαστής, ονόματι Εμίλιο Ούλεντ, και μια πρώην δικαστικός από την Αυστρία, ονόματι Ινγκριντ Μασλ – Κλάουζεν.

Συν τον Ρίτερ, τέσσερις δηλαδή. Κάποιος εκ των τεσσάρων αυτών όμως θα μείνει εκτός διαδικασίας επιλογής, καθώς η επιλογή πραγματοποιείται από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία εξετάζει έναν κατάλογο τριών επικρατέστερων υποψηφίων που προτάθηκαν ύστερα από ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Αφού καταλήξει η επιτροπή αυτή στο επικρατέστερο πρόσωπο, εισηγείται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υποψηφιότητα και το Κοινοβούλιο αποφασίζει με ψηφοφορία. Η τελική επιλογή είναι συγκερασμός του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η θητεία τού/τής ευρωπαίου/ας εισαγγελέα/έως είναι 7ετής και η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι στο Λουξεμβούργο.

Τα επιτεύγματα του ΠΑΣΟΚ

Μεγάλη επέτειος η σημερινή: 44 χρόνια συμπληρώνονται από τον θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου 1981. Για να θυμούνται λοιπόν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, η ιστορική αυτή νίκη, ουσιαστικά, αποτέλεσε την πύλη εισόδου της χώρας στον εκσυγχρονισμό. Οι δραστικές, σαρωτικές αλλαγές που επέφερε το ΠΑΣΟΚ σε όλο το φάσμα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας δημιούργησαν τις συνθήκες για τη μεταβολή της Ελλάδας από μια τριτοκοσμική ελλειμματική δημοκρατία σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος!

Οι παλαιότεροι των αναγνωστών μπορούν να ανατρέξουν στην εικόνα που είχε η Ελλάδα πριν από το ΠΑΣΟΚ και σε αυτή που έχει σήμερα. Ομως, για μένα, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Κινήματος δεν ήταν ούτε οι υποδομές, ούτε ο μετασχηματισμός του κράτους, ούτε οι νέοι θεσμοί. Ηταν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έβγαλε από το περιθώριο τη μισή Ελλάδα, την ηττημένη του Εμφυλίου Ελλάδα, της έδωσε υπόσταση και φωνή και την έκανε ισότιμη στον τόπο της. Αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς και προφανώς ούτε να το υποβαθμίσει…

Βιβλίο με πρωταγωνιστές μεγάλους

Το βιβλίο που θα εισηγηθώ για σήμερα ανήκει σε μια φίλη, τη Φωτεινή Τομαή, που υπηρέτησε επί πολλά χρόνια και από διάφορες θέσεις ευθύνης στο υπουργείο Εξωτερικών. Οι θέσεις που κατά καιρούς κατείχε της έδωσαν τη δυνατότητα να βρεθεί κοντά σε μεγάλες προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής περιόδου, Ελληνες και ξένους, και να παρακολουθήσει όχι μόνο το πώς λειτουργούσαν, αλλά και την ακτινοβολία που εξέπεμπε ο καθένας χωριστά. Το βιβλίο της κ. Τομαή έχει τίτλο «Σκόρπια κι Ανάλεκτα» και επεξηγηματικό υπότιτλο «Μια σειρά αφηγήσεων γεγονότων με πρωταγωνιστές μεγάλους της εποχής». Αν κατάλαβα σωστά από το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση και το προλογίζει με ενθουσιασμό ο Ευάγγελος Βενιζέλος, περιέχει κεφάλαια που αφορούν τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σημίτη, τον Θεόδωρο Πάγκαλο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον συνταγματάρχη Καντάφι κ.ά.

Ενημερωτικά αναφέρω ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί μεθαύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην ΕΣΗΕΑ από τον πρέσβη ε.τ. Γιώργο Γεννηματά, τον συνάδελφό μου Παύλο Τσίμα και τον γιο του Θ. Πάγκαλου, Ανδρέα…