Θα συνέβαινε κάποια στιγμή, οι γιατροί μας είχαν πει να το περιμένουμε. Συνέβη, λοιπόν, την περασμένη Τετάρτη: ο Κώστας Καραμανλής ο Ακάματος ξύπνησε! Ξύπνησε από έναν ύπνο που κράτησε περίπου δεκαπενταετία (εξαιρώ κάτι παραμιλητά στον ύπνο του, που δεν μετράνε), παρατηρεί τον κόσμο γύρω του και σχολιάζει αυτά που βλέπει. Εμείς, φυσικά, που τον αγαπάμε και μας έλειπε τόσο πολύ, χαιρόμαστε που τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Ομως χρειάζεται προσοχή στην αρχή και γι’ αυτό ακριβώς θέλω να σας μιλήσω.

Θα προσέξατε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κοίταξε γύρω του τη χώρα που θυμόταν προτού τον πάρει ο ύπνος, τρόμαξε με αυτά που είδε και έσπευσε να μας προειδοποιήσει για την επερχόμενη κρίση, η οποία θα οφείλεται στην προϊούσα φθορά των θεσμών, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Αν η πορεία αυτή δεν αναστραφεί η κρίση είναι αναπόφευκτη, αυτό ήταν εν ολίγοις το μήνυμα του κ. Καραμανλή. Δικαιολογημένα ταράχτηκε ο άνθρωπος, γιατί όσο αυτός κοιμόταν η χώρα περνούσε μέσα από μια φοβερή τρικυμία. Να θυμίσω λοιπόν εν τάχει ορισμένα από τα μεγάλα γεγονότα που έχασε ο κ. Καραμανλής: Η χρεοκοπία, το λουκέτο στις τράπεζες, η ανεκδιήγητη «πρώτη φορά Αριστερά» και τα 100 δισ. με τα οποία μας επιβάρυνε. Το σκανδαλώδες δημοψήφισμα, με ερώτημα διατυπωμένο σε ξένη γλώσσα. Η συγκυβέρνηση με Καμμένο, Παυλόπουλο, Παπαγγελόπουλο και άλλους Καραμανλικούς. Η απόπειρα να ελέγξουν το τοπίο των ΜΜΕ, που ξεκίνησε ως άσκηση αυταρχισμού και κατέληξε σε φάρσα με βοσκοτόπια και τσομπάνηδες. Μην ξεχάσουμε, τέλος, το σκάνδαλο Novartis, με το οποίο προσπάθησαν να στείλουν στη φυλακή τη μισή αντιπολίτευση.

Ολα αυτά παραπάνω, αλλά και τόσα άλλα μικρότερα που παραλείπω, ο κ. Καραμανλής τα έχασε. Οπως ο Ριπ βαν Γουίνκλ κοιμήθηκε για είκοσι χρόνια και έχασε την Αμερικανική Επανάσταση, παρομοίως και ο κ. Καραμανλής έχασε την πιο ταραχώδη και επικίνδυνη δεκαετία στην πολιτική ζωή της χώρας από τη Μεταπολίτευση ως σήμερα. Η κρίσιμη διαφορά, βεβαίως, είναι ότι ο Ριπ βαν Γουίνκλ και το πρόβλημά του υπάρχουν στον κόσμο της μυθοπλασίας του Washington Irving, ενώ ο κ. Καραμανλής είναι πρόσωπο υπαρκτό και το πρόβλημά του πραγματικό. Γι’ αυτό, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν οι φίλοι και οι οικείοι του να τον ενημερώνουν για αυτά που συνέβησαν όσο κοιμόταν. Με το μαλακό και σε δόσεις πρέπει να γίνεται η ενημέρωση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο του ατυχήματος. Τον κίνδυνο, δηλαδή, να έρθει σε επαφή με κάποιον που δεν γνωρίζει την κατάσταση του κ. Καραμανλή και θα του ξεφουρνίσει με τη μία τα συνταρακτικά που έχασε. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν βασιστούμε τουλάχιστον στην υπάρχουσα ιατρική βιβλιογραφία, ο κ. Καραμανλής διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί ένα «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», όπως αυτό με το οποίο μας απείλησε προσφάτως ο κ. Τσίπρας.

Για τους λόγους αυτούς, σκόπιμο είναι για το διάστημα της προσαρμογής ο κ. Καραμανλής να περιβάλλεται από ανθρώπους που μετέχουν στην προσπάθεια και τον προστατεύουν από τις τυχαίες επαφές και την απότομη μεταφορά γνώσης. Σε έναν μήνα θα είναι έτοιμος, ελπίζω. Εννοείται, ασφαλώς, ότι επ’ αυτού τον πρώτο λόγο έχει η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί – εγώ απλώς εκφράζω την ελπίδα μου. Είναι υψίστης σημασίας η ευόδωση αυτής της λεπτής διαδικασίας, γιατί θυμίζω και την προφητεία του γέροντα Παχουμίου του Κολοράντο (διάσπαση του Εφραίμ της Αριζόνας, για όσους δεν το γνωρίζουν…) ότι πρώτα θα δούμε τον Ακάματο να ξυπνά και μετά θα ακολουθήσει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, που κοιμάται στην κρύπτη της Αγίας Σοφίας. Προσοχή λοιπόν – δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω.

Αν, τέλος, αναρωτιέστε γιατί αγωνιά τόσο έντονα ο κ. Καραμανλής, η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Θέλει ο άνθρωπος να αποτρέψει μια νέα κρίση, διότι, αν έχουμε πάλι την ίδια περιπέτεια, αυτός θα ξαναπέσει σε νάρκη για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια και όταν, με το καλό, ξυπνήσει θα είναι 84 ετών.

ΜΕΝΕΙ

Κυκλοφόρησαν προ ημερών φήμες περί παραιτήσεως του Κώστα Τσιάρα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις οποίες ο ίδιος διέψευσε με ανάρτησή του στα σόσιαλ: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ, μπροστά στις μεταρρυθμίσεις που έχει ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου». Ακριβώς. Κάθεται μπροστά τους, τις καθηλώνει με το βλέμμα του και δεν κινούνται, ούτε οι μεταρρυθμίσεις ούτε αυτός…