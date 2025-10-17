Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν άνοιξαν ξανά τον δίαυλο επικοινωνίας, μιλώντας χθες τηλεφωνικά για περίπου ένα δίωρο και προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πολυαναμενόμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία του πολέμου και των αμερικανορωσικών σχέσεων. Η «παραγωγική» τηλεφωνική τους συνομιλία, όπως τη χαρακτήρισε ο Τραμπ, κατέληξε σε συμφωνία για διαβουλεύσεις κορυφαίων αξιωματούχων την ερχόμενη εβδομάδα και την προετοιμασία μιας νέας συνόδου κορυφής. Την ίδια ώρα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για να ζητήσει πυραύλους Tomahawk και ενισχυμένη στρατιωτική στήριξη, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις πλήττουν αδιάκοπα τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Με το τέλος της μακράς συνομιλίας τους ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος και την επόμενη εβδομάδα θα συγκληθεί συνάντηση κορυφαίων συμβούλων. «Στις πρώτες συναντήσεις θα είναι επικεφαλής ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκ μέρους των ΗΠΑ και θα συμμετάσχουν και άλλα άτομα που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί. Θα επιλεγεί μια τοποθεσία. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στην περιοχή που έχουμε ήδη συμφωνήσει, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον άδοξο πόλεμο.

Ο τόπος της συνάντησης τράβηξε την προσοχή καθώς η σχέση της Ουκρανίας με την Ουγγαρία είναι όλο και πιο τεταμένη. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είπε επίσης σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ακόμη δυνατόν να οργανώσει συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο μεγάλο μέρος της συζήτησης με τον Πούτιν αφιερώθηκε στις εμπορικές σχέσεις Ρωσίας – ΗΠΑ όταν θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Και το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι ο αμερικανός και ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, θα έχουν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, για να προετοιμάσουν μια νέα σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πούτιν, δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, αξιωματούχος του Κρεμλίνου. Τόνισε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία, που ήταν η όγδοη για φέτος, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μόσχας και ο Τραμπ πρότεινε τη Βουδαπέστη.

Βασικό θέμα ήταν η πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawk των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο Πούτιν φέρεται να επανέλαβε ότι αυτή θα πλήξει σοβαρά τις σχέσεις των δύο χωρών και θα υπονομεύσει τις προοπτικές ειρηνικής λύσης.