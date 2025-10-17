«Αλήθεια, κ. Πρωθυπουργέ, πώς νιώσατε στα πίσω καθίσματα, σε ρόλο ντεκόρ, την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τον ρόλο ρυθμιστή στη Γάζα και με τον Τραμπ να του πλέκει το εγκώμιο; Εσείς, κ. Βελόπουλε, που το παίζετε και υπερπατριώτης;» ρώτησε από κοινοβουλευτικού βήματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το παραθέτω για να μη νομίζετε ότι απήγγειλε μόνο κομμουνιστικά κλισέ περί των κινδύνων που κρύβουν για τον λαό οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Αλλωστε, πιάνει το πνεύμα της εποχής – και η εποχή είναι τοξική.

Σκαλωσιά

Πριν ασχοληθεί η Ολομέλεια με την εξωτερική πολιτική, ψηφίστηκε το εργασιακό νομοσχέδιο. Εκεί ο Δημήτρης Τζανακόπουλος αποφάνθηκε ότι η λιποθυμία της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης προχθές «ήταν η απόδειξη του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το νομοσχέδιο που προτείνετε. Κι εμείς δεν είμαστε πάνω στη σκαλωσιά, αλλά εργαζόμαστε σε εξαιρετικά προνομιακές συνθήκες». Βέβαια, οι βουλευτές που δουλεύουν μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην «απολυθούν» δεν πληρώνονται μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην παραιτηθούν.

Κόφτης

Αυτή η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών ήταν πιθανότατα η τελευταία που διεξήχθη χωρίς «κόφτη». Από την επόμενη το σχέδιο του Νικήτα Κακλαμάνη, ώστε να σέβονται όλοι αναγκαστικά τον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας, θα έχει μπει σε εφαρμογή. Για την ιστορία, αν ίσχυε ήδη, η πρωτολογία του Πρωθυπουργού θα διαρκούσε δέκα λεπτά και των προέδρων των ΚΟ πέντε, ενώ η δευτερολογία του πρώτου πέντε και των υπολοίπων τρία. Σε λίγο, λοιπόν, θα φανεί ποιος μπορεί να καταβάλει τη διανοητική προσπάθεια που απαιτείται για να τα πεις όλα με λίγες λέξεις.

Βουλή

«Ο πρωθυπουργός μάς προέτρεψε στην ομιλία του να συζητάμε εδώ στη Βουλή και όχι στα πάνελ, εκείνος είναι άφαντος. Εμείς είμαστε εδώ στη Βουλή και εγώ προσωπικά είμαι καθημερινά στη Βουλή, η ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας είναι πάντοτε εδώ», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πράγματι, λείπει από το Βουλευτήριο μόνο όταν έχει κάποιον ακτιβισμό στο πρόγραμμά της. Αυτό της το αναγνωρίζουν ακόμη και πολιτικοί της αντίπαλοι (αν και μεταξύ μας, όταν τη συναντούν στην Ολομέλεια, εύχονται να ήταν κάπου αλλού για επαναστατική γυμναστική).