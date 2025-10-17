Συνήθως, οι κυβερνητικές διαρροές ύστερα από μια καραμανλική τοποθέτηση είναι το κλασικό «δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών». Προχθές, ωστόσο, το καλούπι της αντίδρασης του Μαξίμου στις διατυπωμένες πάντα κάπως στρογγυλά αιχμές αυτού του παλιού αρχηγού έσπασε. «Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες», σχολίασαν πηγές από την κυβερνητική έδρα και προκάλεσαν μάλλον μειδιάματα εντός κι εκτός γαλάζιων συνόρων. Η ερμηνεία των προειδοποιήσεών του περί – sic – κρίσης απαξίωσης, κρίσης απονομιμοποίησης, κρίσης αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος έγινε δεκτή με ειρωνείες, μια κι οι απέναντι είδαν ως παραλήπτες των μηνυμάτων του τους κυβερνώντες, όχι τους αντιπολιτευόμενους. Βέβαια, όποιοι δεν παύουν να αναμένουν με νερωνική ανυπομονησία τον ανιψιό του ιδρυτή της ΝΔ να βάλει φωτιά στα εσωκομματικά της παρέβλεψαν βολικά πως εκείνος δεν άλλαξε τις συνήθειές του. Η ομιλία του γράφτηκε έτσι ώστε να μην ενοχλήσει στ’ αλήθεια τη νυν ηγεσία του κόμματος αλλά και να μην απογοητεύσει τελείως όσους προσδοκούν μια επιστροφή στο νεοκαραμανλικό modus operandi του – ας γιούζουαλ, δηλαδή.

Ανάγκη

Οι μυημένοι στα νεοδημοκρατικά παρασκήνια το λένε εδώ και χρόνια πως δεν υπάρχει πια οργανωμένη ομάδα καραμανλικών, η οποία ακολουθεί μια γραμμή που ο Καραμανλής ο νεότερος χαράσσει. Ο ίδιος, άλλωστε, φροντίζει από καιρό να το διευκρινίζει αυτό σε συνομιλητές του. Πολιτικοί αντίπαλοι κι αρνητικά διακείμενοι απέναντι στη ΝΔ, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να τον καδράρουν σαν γαλάζιο τιμονιέρη – τι κι αν δεν έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο ούτε την εποχή που κρατούσε το τιμόνι της Κεντροδεξιάς; Μέχρι και νεοδημοκράτες που δεν αναπολούν με νοσταλγία τη διακυβέρνησή του (επειδή κόπιαρε αβίαστα κακές πασοκικές συμπεριφορές, κατά την άποψή τους) παραδέχονται πως για την κομματική βάση και τη λαϊκή Δεξιά της ΝΔ παραμένει τοτέμ – προστατεύει την ενότητα, ισχυρίζονται. Πάντως, ακόμη και τώρα, που λύνει τη σιωπή του σε τακτά χρονικά διαστήματα, δεν έχει εκστομίσει μια λέξη για την κυβερνητική του περίοδο. Νιώθει την ανάγκη να τους κριτικάρει όλους – από την Ευρώπη ως τους διαδόχους του – όχι όμως κι εκείνη της αυτοκριτικής. Γιατί ατάκες τύπου «κάναμε λάθη αλλά μείναμε συνεπείς στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες μας» ενώπιον κομματικού ακροατηρίου στο Βελλίδειο το 2019 δεν μαρτυρούν την παραμικρή διάθεση αναγνώρισης των συνεπειών που είχαν για τη χώρα «σφάλματα» σαν τα Greek Statistics.