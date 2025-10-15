Από τη μέρα που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Κόντης έχει χρησιμοποιήσει συνολικά 21 παίκτες. Με δεδομένο πως υπήρχαν συνεχόμενα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Έλληνας προπονητής ήθελε και να παρουσιάζει μια φρέσκια ομάδα στο γήπεδο, αλλά και να δει αρκετούς ποδοσφαιριστές προκειμένου να καταλήξει σε έναν βασικό κορμό και να πορευτεί με μια πιο σφιχτή ομάδα στη συνέχεια.

Και αυτό αναμένεται να κάνει από εδώ και στο εξής. Να βρει έναν κορμό που θα χρησιμοποιεί περισσότερο, να προσδώσει χημεία στην ομάδα του, στοιχείο απαραίτητο για να έρχονται οι νίκες που θα φέρουν και πάλι τον Παναθηναϊκό σε τροχιά πρωταθλητισμού και θα τον οδηγήσουν στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης παίρνει την ευκαιρία που έψαχνε από τη διοίκηση, μιας και μονιμοποιείται στον πάγκο και πλέον μπορεί να δουλέψει εντελώς απερίσπαστος για τη συνέχεια και να δώσει στην ομάδα τα στοιχεία που θέλει εκείνος.

Ένα στυλ παιχνιδιού που θα είναι παρόμοιο με εκείνο που είχαν συνηθίσει οι φίλαθλοι της ομάδας επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Με κατοχή μπάλας, πολύ passing game και πολύ παιχνίδι από τα άκρα, όπως έκανε ο Σέρβος στον Παναθηναϊκό έχοντας στο πλευρό του τον Κόντη. Άλλωστε ο Έλληνας τεχνικός θεωρείται ένα «παιδί» του Γιοβάνοβιτς προπονητικά μιας και είχαν συνεργαστεί πολύ στενά τόσο στον Παναθηναϊκό, όσο και στην Κύπρο που είχε εργαστεί ο Γιοβάνοβιτς. Για το ματς της Κυριακής με τον Άρη ο Κόντης είδε ξανά τους παίκτες που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς να μένουν εκτός. Πελίστρι και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με τις πιθανότητες να προλάβει κάποιος το παιχνίδι του «Κλ. Βικελίδης» να είναι ελάχιστες. Θεραπεία έκαναν Ντέσερς και Μπόκος. Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Ντραγκόφσκι που επέστρεψε νωρίτερα από την Εθνική Πολωνίας και δεν έχει πλέον ενοχλήσεις στη μέση. Σήμερα θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον και Λαφόν, ενώ αύριο αναμένεται να επιστρέψει ο Μπρέγκου.