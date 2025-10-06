Μια φράση με σημασία χρησιμοποίησε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου στη Λεωφόρο. Ο Έλληνας τεχνικός, σχολιάζοντας την εμφάνιση και την πορεία της ομάδας, άφησε να εννοηθεί πως θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

«Αυτό που μετράει είναι η νίκη, η οποία μας δίνει αέρα για να δουλέψουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες και να γίνουμε καλύτεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Φράση που ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρη ένδειξη παράτασης της παρουσίας του στην ομάδα.

Αναφορικά με την εικόνα του αγώνα, ο Κόντης υπογράμμισε:

«Στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή. Εμείς κλείσαμε τους χώρους, τα παιδιά προσπάθησαν πολύ και από ένα στημένο δεχθήκαμε ένα γκολ. Σύμφωνα με την προσπάθεια, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο. Οκ, προχωράμε.»

Και πρόσθεσε για την αγωνιστική εικόνα των «πρασίνων»:

«Στο πρώτο μέρος κρατήσαμε την μπάλα, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τον ρυθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο μας πίεσαν περισσότερο, αλλά είχαμε και πάλι ορισμένες ευκαιρίες για να πάρουμε κάτι καλύτερο αν ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Ξεκλειδώσαμε τον αντίπαλο από μια στημένη φάση και στη συνέχεια άνοιξε ο ρυθμός, κάτι που δεν το θέλαμε, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και περισσότερα γκολ.»

Βόκολος: «Μας αφήνει πικρία το αποτέλεσμα»

Ο προπονητής του Ατρομήτου, Λεωνίδας Βόκολος, στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του και στην ατυχία στη φάση του γκολ:

«Στο πρώτο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε κάποιες φάσεις από δικά μας λάθη, είχαμε κλείσει σωστά τους χώρους και δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Μια στιγμιαία αδράνεια στην άμυνα στην αρχή του δεύτερου μέρους έφερε το γκολ και μετά τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Προσπαθήσαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε. Μας αφήνει πικρία το αποτέλεσμα, αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι και συνεχίζουμε.»