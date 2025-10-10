Η μειωμένη παρουσία ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί, λόγω των τραυματισμών αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων, έδωσε την ευκαιρία στον Χρήστο Κόντη να «ρίξει ματιές» και προς το μέλλον. Ο τεχνικός των «πρασίνων» ανέβασε νεαρούς ποδοσφαιριστές από την Κ19, προκειμένου να προπονηθούν με την πρώτη ομάδα και να αρχίσουν να αποκτούν παραστάσεις σε πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Κόντης αξιοποιεί το διάστημα της διακοπής για να δει από κοντά τις δυνατότητες των πιτσιρικάδων και να σχηματίσει καλύτερη εικόνα για το ποιοι μπορούν σταδιακά να κάνουν το βήμα παραπάνω. Οι προπονήσεις έχουν ένταση και ρυθμό, με τους νεαρούς να δείχνουν ενθουσιασμό και διάθεση να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προπονητή τους.

Η παρουσία των παιδιών της Κ19 έχει και πρακτικό σκοπό: τα επερχόμενα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών τόσο στην αποστολή όσο και στην ενδεκάδα. Έτσι, ο Κόντης θέλει να έχει έτοιμες λύσεις και να γνωρίζει ποιοι νεαροί μπορούν να ανταποκριθούν σε επίσημες αγωνιστικές συνθήκες.

Παράλληλα, η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού δείχνει διάθεση να ενισχύσει τη «γέφυρα» μεταξύ της πρώτης ομάδας και των τμημάτων υποδομής, κάτι που αποτελεί στρατηγικό στόχο της διοίκησης.