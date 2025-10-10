Σε φάση υλοποίησης περνά πλέον το μεγάλο έργο της κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, «έπεσε η πρώτη πλάκα» του νέου γηπέδου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο και την πόλη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δημάρχου, ήδη διακρίνονται οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα του έργου, ενώ οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Ο κ. Δούκας επισκέφθηκε τον χώρο μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τον οποίο ενημέρωσε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι πρόδρομες εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, εντός του ίδιου έργου ανάπλασης.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!

Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα.

Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες «τρέχουν» με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Προχωράμε!»