Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος εξακολουθεί να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα θεραπείας μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Πορτογάλος μέσος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον δικέφαλο και η συμμετοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, στις 19 Οκτωβρίου, θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του, με στόχο να διαπιστώσει αν θα μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι πρώτες προπονήσεις της ερχόμενης εβδομάδας θα είναι καθοριστικές, καθώς τότε θα φανεί αν ο Σάντσες είναι σε θέση να επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα και να τεθεί στη διάθεση του Κόντη για το δύσκολο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ανάλογη είναι η περίπτωση και του Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ συνεχίζει να γυμνάζεται ατομικά και να ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει τη βελτίωση που θα του επέτρεπε να μπει άμεσα σε φουλ ρυθμούς. Ο τεχνικός της ομάδας παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασής του με αγωνία και θα περιμένει μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας προτού ξεκαθαρίσει, αν θα μπορεί να τον συμπεριλάβει στην αποστολή.

Σε περίπτωση που ο Πελίστρι καταφέρει να προπονηθεί κανονικά μέχρι την Τετάρτη, τότε υπάρχουν πιθανότητες να υπολογίζεται για τον αγώνα με τον Άρη. Διαφορετικά, τόσο αυτός όσο και ο Ρενάτο Σάντσες θα παραμείνουν εκτός, προκειμένου να μην υπάρξει υποτροπή και να είναι πλήρως έτοιμοι για τα επόμενα ματς.

Η τεχνική ηγεσία δεν πρόκειται να ρισκάρει με κανέναν από τους δύο, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν απόλυτα υγιείς, ειδικά ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.