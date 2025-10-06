Στα «πιτς» παραμένει ο Φακούντο Πελίστρι, με τον Ουρουγουανό εξτρέμ να δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη στις 19 Οκτωβρίου. Ο διεθνής άσος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον δικέφαλο και δεν έχει ακόμη ενταχθεί στις προπονήσεις, καθώς βρίσκεται εκτός δράσης από τις 13 Σεπτεμβρίου.

Οι «πράσινοι» εκτιμούν πως υπάρχει πιθανότητα να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το ματς στο «Κλ. Βικελίδης», ωστόσο το ιατρικό επιτελείο παραμένει επιφυλακτικό και δεν θέλει να ρισκάρει πιθανή υποτροπή. Ο ίδιος ο Πελίστρι εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας πως θα χρειαστεί περίπου δύο εβδομάδες ακόμη για να επανέλθει πλήρως.

Όσον αφορά τον Ντέσερς, το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού δεν έχει ακόμη δώσει σαφή εκτίμηση για το πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.