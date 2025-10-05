Με αρκετή νευρικότητα στο παιχνίδι του αλλά χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στη Λεωφόρο, επιστρέφοντας στις νίκες και πηγαίνοντας με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Τσέριν, ο οποίος αφιέρωσε το γκολ στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, σηκώνοντας τη φανέλα του συμπαίκτη του σε μια συγκινητική στιγμή. Αρνητικό μαντάτο για τους «πράσινους» αποτέλεσε ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες, που αποχώρησε στο πρώτο μέρος.

Άδειο το γήπεδο, λόγω της τιμωρίας που εξέτισαν οι Πράσινοι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 20’ απείλησε με δυνατό σουτ του Μπακασέτα, το οποίο απέκρουσε δύσκολα ο Χουτεσιώτης.

Στο 28’, οι «πράσινοι» έφτασαν μια ανάσα από το γκολ, όταν ο Τουμπά έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά, με τη μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Ο Ρενάτο Σάντσες δοκίμασε την τύχη του στο 31’ με μακρινό σουτ, όμως ο Χουτεσιώτης αντέδρασε ξανά σωστά. Ο Τσέριν απείλησε στο 40’, ενώ η σημαντικότερη φάση του πρώτου μέρους ήρθε στο 45’, όταν ο Κυριακόπουλος εκμεταλλεύτηκε λάθος του Μπακού, πλάσαρε από κοντά, αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έσωσε εντυπωσιακά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι και στο 48’ βρήκαν το γκολ: ο Μπακασέτας εκτέλεσε κόρνερ και ο Τσέριν με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 69’ με τον Σφιντέρσκι, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη, αλλά πλάσαρε άουτ.

Στο 72’, ο Τζούριτσιτς δοκίμασε ένα επικίνδυνο πλασέ, ενώ στο 76’ ο Κυριακόπουλος πλησίασε ξανά στο γκολ με δυνατό διαγώνιο σουτ.

Στις καθυστερήσεις, ο Γερεμέγεφ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από κεφαλιά του Ίνγκασον, όμως το τέρμα ακυρώθηκε έπειτα από χρήση του VAR, καθώς ο διαιτητής έκρινε πως υπήρξε επιθετικό φάουλ.

Έτσι, το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα «επαγγελματικό» τρίποντο.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87’ Σιώπης), Σάντσες (38’ Τσέριν), Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς (88’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80’ Γερεμέγεφ).

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (53’ Παπαδόπουλος), Μουτουσαμί, Καραμάνης (63’ Τσιγγάρας), Μίχορλ (75’ Γιουμπιτάνα), Τζοβάρας (75’ Αϊτόρ), Μπάκου, Τσαντίλας (63’ Οζέγκοβιτς).

Eνός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού κράτησαν τη φανέλα του αδικοχαμένου Τζόρτζι με το νούμερο 32.