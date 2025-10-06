Ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο προκάλεσε ανησυχία στο «τριφύλλι», καθώς ο Πορτογάλος μέσος έχει στο παρελθόν ταλαιπωρηθεί από αρκετά μυϊκά προβλήματα. Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο Ίβηρας γλίτωσε τη θλάση στον δικέφαλο, ο παίκτης θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στις επόμενες μέρες, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η φύση του τραυματισμού του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα καθορίσουν και το διάστημα αποθεραπείας, με τον Χρήστο Κόντη να περιμένει τα νέα για να διαπιστώσει αν θα μπορεί να υπολογίζει τον Ρενάτο Σάντσες στο εκτός έδρας ματς με τον Άρη στις 19 Οκτωβρίου. Για την ώρα, ο Παναθηναϊκός κρατά στάση αναμονής, με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό.