Η επιστροφή στην εποχή Γιοβάνοβιτς και στην αγωνιστική ισορροπία που είχε ο Παναθηναϊκός είναι ο βασικός στόχος του Χρήστου Κόντη. Ο 50χρονος τεχνικός των «πράσινων» έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος να δουλέψει με όσους ποδοσφαιριστές έχουν μείνει στο Κορωπί, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιο απαιτητική συνέχεια εντός και εκτός συνόρων.

Ο Χρήστος Κόντης χτίζει βήμα-βήμα τον Παναθηναϊκό της επόμενης ημέρας, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον μέντορά του, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η πειθαρχία, η τακτική συνέπεια και η καθαρή ποδοσφαιρική σκέψη αποτελούν τη βάση της δουλειάς του. Δεν επιδιώκει ριζικές αλλαγές, αλλά τη σταδιακή αναβάθμιση της έντασης και της ταχύτητας στο παιχνίδι, ώστε να επανέλθει η ισορροπία που έκανε τον Παναθηναϊκό αξιόπιστο και αποτελεσματικό τα προηγούμενα χρόνια.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού γνωρίζει πως η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι απαιτητική. Γι’ αυτό αξιοποιεί τη διακοπή για να «διαβάσει» καλύτερα το ρόστερ και να επιλέξει ποιοι μπορούν να στηρίξουν το πλάνο του. Το μοντέλο Γιοβάνοβιτς, με έμφαση στο κοντρόλ ρυθμού και την ομαδική λειτουργία, παραμένει ο κορμός, όμως ο Κόντης προσθέτει πιο επιθετική φιλοσοφία και ένταση στο παιχνίδι. Θέλει έναν Παναθηναϊκό πιο άμεσο και πιο αποτελεσματικό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, χωρίς να χαθεί η συνοχή που χαρακτήριζε την ομάδα στην εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μίνι προετοιμασία στο Κορωπί

Στο προπονητικό κέντρο του Κορωπίου, ο ρυθμός θα είναι υψηλός για όσους παίκτες δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ο Κόντης και οι συνεργάτες του αξιοποιούν τη διακοπή με καθημερινές, απαιτητικές προπονήσεις που εστιάζουν στην κυκλοφορία της μπάλας, την πίεση μετά την απώλεια και τη δημιουργία φάσεων από τα άκρα. Παράλληλα, δοκιμάζονται διαφορετικά σχήματα και εφαρμόζονται ασκήσεις τακτικής με αγωνιστική ένταση. Ο στόχος είναι η ομάδα να παρουσιαστεί ανανεωμένη, πιο «δεμένη» και έτοιμη για το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει στον Κόντη την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία, αν και διαθέτει περιορισμένο αριθμό παικτών. Στο Κορωπί προπονεί όσους δεν έχουν εθνικές υποχρεώσεις και επιχειρεί να εντάξει σταδιακά τους νεοαποκτηθέντες Ταμπόρδα και Πάντοβιτς, που δεν είχαν ενεργό ρόλο μέχρι σήμερα. Η περίοδος αυτή λειτουργεί ως μικρό «restart» για αρκετούς, με τον Κόντη να προσπαθεί να αυξήσει τη συνοχή και την ετοιμότητα του γκρουπ.

Μετά τη διακοπή, ο Κόντης θέλει να δει έναν Παναθηναϊκό με μεγαλύτερη διάρκεια, ενέργεια και συνέπεια. Περιμένει πίεση με ένταση, γρήγορη ανάπτυξη και αποφασιστικότητα στην τελική προσπάθεια. Ζητά πρωτοβουλίες αλλά και απόλυτη τακτική πειθαρχία. Παρότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, ο Έλληνας τεχνικός πιστεύει πως με συνεχή δουλειά η βελτίωση θα έρθει. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν το «μοντέλο Γιοβάνοβιτς» μπορεί να εξελιχθεί δημιουργικά στα χέρια του Κόντη, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αφήσει το δικό του στίγμα στο αγωνιστικό προφίλ του Παναθηναϊκού.